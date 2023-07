Il enferme son bébé accidentellement dans sa voiture en plein soleil et casse le pare-brise pour le sauver (vidéo)

Sur le parking d'une station service aux Etats-Unis, un homme a cassé le pare-brise de sa voiture pour secourir son bébé, enfermé accidentellement dans le véhicule en pleine canicule.

La détresse d'un père pour sauver son enfant. Aux Etats-Unis, un père n'a pas hésité à casser le pare-brise de sa voiture, avec l'aide d'autres personnes, afin de porter secours à son nourrisson, a rapporté le magazine d'actualité Newsweek.

La scène s'est déroulée au Texas, dans la ville d'Harlingen.

Dramatic video shows a desperate father using any means necessary to rescue his baby from a hot car in Harlingen, Texas. pic.twitter.com/4weToHNUW9

— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 22, 2023