14-Juillet : voici les athlètes qui défileront sur les Champs-Élysées

De nombreux sportifs français prendront part au traditionnel défilé sur les Champs-Élysées, ce vendredi 14 juillet, et formeront l’Armée de Champions.

Lors de la fête nationale de l'an passé, et pour la première fois de l'histoire, des athlètes olympiques et paralympiques ont pris part aux célébrations en défilant sur les Champs-Élysées. À un an des Jeux Olympiques 2024 à Paris, les sportifs seront à nouveau mis à l'honneur au coeur d'une délégation plus importante.

Un lien historique

Le ministère des Armées compte aujourd'hui environ 200 athlètes qui allient leur carrière de sportif de haut niveau, à la promotion de la pratique du sport au sein des Armées et des valeurs de la Défense dans la société civile.

Autrefois, les sportifs étaient accueillis au bataillon de Joinville, une unité militaire de l'armée française qui a accueilli plus de 21.000 sportifs pour leur service militaire, dont des grands noms comme Yannick Noah, Henri Leconte, Emmanuel Petit ou encore Zinédine Zidane.

Dissous en 2002, le bataillon de Joinville a repris du service en 2014 sous son nouveau nom : l'Armée de champions. Celle-ci est composée d'une compagnie «été», et d'une compagnie «hiver» comprenant notamment l'équipe de France militaire de ski.

Ce vendredi, ils seront 90 à défiler sur la «plus belle avenue du monde», dans le but de promouvoir le sport français, et de diffuser les valeurs qu'il représente, un an avant des JO.

les noms d'une partie des athlètes qui défileront le 14 juillet

Compagnie «été»

Moreno Fendero (Boxe)

Wassila Lkhadiri (Boxe)

Émile Amoros (Voile)

Daniel Jerent (Escrime)

Kévin Lasserre (Sauvetage)

Compagnie «hiver»

Tessa Worley (Ski alpin)

Adrien Theaux (Ski alpin)

Nils Allègre (Ski alpin)

Brice Roger (Ski alpin)

Eric Perrot (Biathlon)

Merlin Surget (Snowboard Cross)

Perrine Laffont (Ski de bosses)

Benjamin Cavet (Ski de bosses)

Hugo Lapalus (Ski de fond)

Josephine Panier (Saut à Ski)