Russie : une nouvelle mesure vise à attirer les touristes

La Russie a mis en place un système d'obtention de visa touristique simplifié depuis le 1er août, afin de relancer le tourisme en déclin depuis le début de la guerre contre l’Ukraine.

Une opération de séduction. Depuis le 1er août, la Russie a discrètement simplifié les procédures de demande de visa touristique. En effet, il est désormais possible d'effectuer cette démarche par voie électronique.

La modification des modalités a été entamée en août 2017, mais a dû être interrompu après l'épidémie de Covid depuis 2020. Tous les citoyens de 56 pays sont concernés par cette mesure. La démarche est notamment accessible à tous les membres de l'Union européenne, mais pas aux États-Unis, alors que le Kremlin avait envisagé dans un premier temps d'exclure les ressortissants de pays occidentaux, dont la France.

Tatyana Golika, vice-première ministre, a déclaré le 19 juillet dernier que «la préservation de l’entrée simplifiée en Russie pour les citoyens de ces pays à des fins touristiques, pour participer à des événements scientifiques, sportifs et culturels, ainsi que pour maintenir des contacts commerciaux, répondra principalement aux intérêts de notre État».

Une opération de séduction

Certains y voient une volonté d'inciter les touristes à venir en Russie pour y dépenser de l'argent et ainsi rapporter des devises étrangères, alors que le pays est sanctionné économiquement depuis la guerre contre l'Ukraine en février 2022.

Bien que n'étant pas un pays avec une forte tendance touristique comme l'Europe, la Russie était capable d’attirer du monde, notamment à Moscou et Saint-Pétersbourg. Le gouvernement vise les pays plus ou moins neutres dans le conflit, comme ceux d’Asie.

Avec cette nouvelle réglementation, le coût de la dématérialisation passe à 48 euros. C’est près de trois fois moins que le format papier. De plus, il peut être obtenu en seulement quatre jours calendaires, avec une période de validité de 16 jours dans le pays.

Une tactique vraiment gagnante ?

Sur les six premiers mois de l'année 2023, l'association des tour-opérateurs de Russie (ATOR) a fait état d'une augmentation de 130 % de tourisme par rapport à la même période l'année dernière. Des résultats qui ne sont pas réellement fiables après la chute de -96 % constaté sur l'ensemble de 2022. Ce sont 200.000 visiteurs recensés contre 5 millions en 2019, avant la crise sanitaire.

Un espace aérien fermé entre la Russie et les pays de l'Union européenne, des vols de transit longs et coûteux, l’impossibilité de payer avec des cartes de crédit Visa ou Mastercard sur place, etc. constituent des obstacles pour les voyageurs.

La sécurité demeure une question majeure, alors que, par exemple, les attaques de drones ukrainiens sur la capitale russe se multiplient ces derniers jours. Par ailleurs, le Quai d'Orsay indique sur son site internet que tout déplacement sur le territoire russe, est «formellement déconseillé», le pays étant classé en rouge par le ministère.