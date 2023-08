Incendies à Hawaï : le responsable de la gestion des crises de Maui démissionne

Le chef de l’agence de gestion des crises de l’île hawaïenne de Maui a démissionné. Après avoir été critiqué pour ne pas avoir déclenché les sirènes d’alarme lors de l’incendie meurtrier qui a ravagé la ville de Lahaina, Herman Andaya a quitté ses fonctions, jeudi, selon un communiqué de la ville.

L’ancien responsable de gestion des crises de Maui a affirmé dans une conférence de presse, ce mercredi, ne pas regretter sa décision de ne pas avoir fait retentir les sirènes d’alarme au moment de l’incendie. Ce discours a suscité de vives réactions auprès de la population hawaïenne, en colère suite à l'incendie qui a englouti la cité portuaire de Lahaina.

Les survivants de cet incendie meurtrier racontent qu’ils n’ont pas été prévenus qu’un feu se dirigeait vers la ville de Lahaina et ses 12.000 habitants. Les victimes de cette catastrophe se sont retrouvées bloquées chez elle au moment de tenter d’échapper aux flammes. La cité portuaire de Lahaina, ancienne capitale du royaume d’Hawaï, est en deuil. D’après le bilan provisoire, environ 111 personnes ont péri dans l’incendie, le plus meurtrier depuis plus d’un siècle aux Etats-Unis.

Certaines erreurs commises pendant et après l'incendie auraient pu être évitées et sauver des vies, selon certains habitants en colère. D'autres se sont aussi plaints du manque de réactivité du gouvernement pour leur venir en aide.

Ce jeudi 18 août, le maire Richard Bissen a accepté la démission d’Herman Andaya en prétextant des raisons de santé du concerné. «Invoquant des raisons de santé, M. Andaya a présenté sa démission qui prend effet immédiatement», selon le communiqué de la ville.

Le départ d'Andaya survient quelques jours avant la venue du président Joe Biden avec sa femme sur l'île. Le président américain devrait se rendre à Maui, lundi, en soutien aux secouristes et aux victimes de ce drame. Biden avait déclaré l'état de catastrophe naturelle sur l'île afin de déployer des mesures d'urgence. Mais il a été critiqué par l'opposition qui l'accuse d'avoir eu une réponse insuffisante face à cet incendie meurtrier.

Jill and I will travel to Maui on Monday, August 21 to meet with first responders, survivors, and federal, state, and local officials.





I remain committed to delivering everything the people of Hawai’i need as they recover from this disaster.

— President Biden (@POTUS) August 16, 2023