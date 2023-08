X (Twitter) : vers l'impossibilité de bloquer des comptes ?

Le patron de X a indiqué que la fonctionnalité «Bloquer» sera prochainement supprimée, excepté pour les messages privés, sur le réseau social.

Une fonctionnalité qui «n'a pas de sens». Le milliardaire Elon Musk a annoncé son intention de supprimer la possibilité de bloquer les comptes d’autres utilisateurs, à l’exception des messages privés, sur le réseau social X, anciennement Twitter, ce vendredi 18 août.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

— Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023