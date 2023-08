Mark Zuckerberg affirme qu'Elon Musk refuse le combat

Dans un message publié sur Threads, le concurrent de X/Twitter, Mark Zuckerberg a annoncé son intention de «passer à autre chose» concernant le combat singulier qui devait l’opposer à Elon Musk. Il accuse ce dernier de ne jamais avoir été sérieux à ce propos.

L’événement paraît compromis. Après des semaines à entretenir l’idée de l’organisation d’un combat singulier dans un octogone – une cage de MMA – et l’arrêt de la date du 26 août pour sa tenue, Mark Zuckerberg et Elon Musk ne semblent pas prêts d’en venir aux mains finalement (et tant mieux). Dans un message posté sur Threads, l’application concurrente de X/Twitter, le patron de Meta a annoncé son intention de «passer à autre chose», faisant porter au milliardaire sud-africain la responsabilité de l’annulation.

© Mark Zuckerberg Threads

«Je pense que nous pouvons tous en conclure qu’Elon n’est pas sérieux et qu’il est temps de passer à autre chose. Dana White (le président de l’UFC) avait proposé d’en faire une réelle compétition caritative. Elon refuse de confirmer une date, puis annonce avoir besoin d’une intervention chirurgicale, et demande désormais de faire un coup d’essai dans mon jardin à la place. Si jamais Elon est sérieux pour une vraie date et un événement officiel, il sait comment me joindre. Dans le cas contraire, il est temps de passer à autre chose. Je vais me concentrer sur le fait d’affronter des personnes qui prennent ce sport au sérieux», peut-on lire.

Opposés sur de nombreux sujets, dont celui sur l’intelligence artificielle, Elon Musk et Mark Zuckerberg s’étaient entendus pour s’affronter dans un combat singulier, après une énième provocation de la part du milliardaire sud-africain sur les réseaux sociaux en juin dernier où il s’était moqué de la victoire du patron de Meta dans un tournoi de jiu-jitsu.