Covid-19 : «ce nouveau variant est peut-être plus contagieux que les précédents», alerte cet infectiologue

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires américaines ont annoncé, vendredi dernier, surveiller de près le nouveau variant du coronavirus, le BA.2.86, en raison de ses nombreuses mutations.

Faut-il s'inquiéter du nouveau variant du Covid-19 ? Connu sous le nom de BA.2.86, il a été classé sous haute surveillance, vendredi dernier, par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et les autorités sanitaires aux Etats-Unis.

«Ce que l'on sait pour l'instant, c'est qu'il est peut-être un peu plus contagieux que les précédents variants, que peut-être l'efficacité des vaccins est un peu moindre, et encore, c'est quelque chose qui reste à démontrer», a déclaré Jean-Paul Stahl, infectiologue, sur CNEWS. Face à l'incertitude, certains spécialistes préfèrent faire preuve de mesures. La circulation du virus ne semble pour le moment pas toucher directement les hôpitaux.

Aux Etats-Unis, les CDC (Centres pour le contrôle et la prévention des maladies) ont également indiqué surveiller de près le variant, dans un message publié sur le réseau social X (ex-Twitter).

CDC is tracking a new lineage of the virus that causes COVID-19. This lineage is named BA.2.86, and has been detected in the United States, Denmark and Israel. CDC is gathering more information and will share more about this lineage as we learn it.

— CDC (@CDCgov) August 18, 2023