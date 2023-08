États-Unis : Joe Biden attendu ce lundi à Hawaï après les terribles incendies

Le président américain Joe Biden est attendu à Hawaï ce lundi, deux semaines après les terribles incendies qui ont ravagé une partie de l’île. La responsabilité des autorités locales est pointée du doigt pour la mauvaise gestion du sinistre.

Les opérations de recherches pour retrouver les personnes disparues dans les incendies sont toujours en cours à Hawaï. C’est dans ce contexte particulièrement difficile pour l’île et ses habitants que le président américain Joe Biden doit se rendre à Maui ce lundi. Il sera accompagné de son épouse Jill Biden, et ira à la rencontre des habitants, des représentants locaux et des services d’urgences et de secours.

«Mon cœur, mes prières et mon attention se tournent vers les victimes des incendies de Maui et leurs familles. Je sais à quel point la perte peut affecter une famille et une communauté et je sais que rien ne peut remplacer la perte d'une vie. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour aider Maui à se relever et à se reconstruire après cette tragédie», a déclaré Joe Biden dans un communiqué avant son arrivée à Hawaï.

To the people of Hawai'i: our entire nation stands with you in this time of grief and recovery. — President Biden (@POTUS) August 19, 2023

Il a par ailleurs rappelé son action pour aider les autorités locales à venir à bout des feux, en déclarant d’état de catastrophe naturelle, permettant de déployer les moyens d'aide d'urgence de l'État fédéral. «Mon administration a mobilisé un effort de réponse pangouvernemental avec plus de 1000 fonctionnaires fédéraux sur le terrain à Maui, dont près de 450 membres d'équipes de recherche et de sauvetage», a souligné Joe Biden. L’administration a également fait savoir que 50.000 repas ont d’ores et déjà été distribués aux personnes sinistrées.

114 décès confirmés

Deux semaines après les incendies, la responsabilité des autorités locales est encore pointée du doigt. Cette visite présidentielle intervient quelques jours seulement après la démission du chef de l'agence de gestion des crises de Maui, accusé de ne pas avoir fait retentir les sirènes d'alarme lors de l'incendie meurtrier ayant ravagé la ville de Lahaina. De nombreux habitants, pris de court, ont dû fuir en urgence, et certains se sont même jetés à la mer pour échapper aux flammes.

Pour l’heure, 114 décès ont été confirmés, mais le bilan est régulièrement revu à la hausse. Au total, environ 1.000 personnes sont toujours portées disparues. Les services de secours ont déjà ratissé 85% de la zone incendiée, mais les 15% restants pourraient prendre «des semaines», selon le gouverneur de Hawaï, Josh Green, car s’y trouvent d’importants bâtiments qu’il faudra déblayer.

L’enquête pour déterminer les causes de l’incendie est toujours en cours, mais les soupçons se portent pour le moment sur les lignes électriques.