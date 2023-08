Montres de luxe : les vols explosent dans le monde entier d'après une étude

Les vols de montres de luxe ont connu une nette augmentation en 2023, avec une hausse de 60% en l'espace d'un an. Selon une société britannique spécialisée dans le domaine, le nombre total de montres à cadran signalées comme «volées ou perdues» représente la somme de 1,1 milliard d'euros.

L’inflation touche tous les secteurs, y compris celui du vol dans l’horlogerie de luxe. D’après les données de la société The Watch Register, le nombre de montres de luxe volées s’élèverait à 80.000 exemplaires, d’une valeur d’un milliard de livres sterling, soit plus d’1,1 milliard d’euros dans le monde. À noter que ces chiffres concernent uniquement les montres enregistrées dans cette base de données.

Ce registre international des montres de luxe volées à l’échelle mondiale a souligné une augmentation significative de 60% par rapport à l’année précédente, avec 6.815 montres de luxe supplémentaires signalées «perdues ou volées».

La majorité (90%) concernait les modèles masculins, volés pour la plupart lors de cambriolages ou d’agressions dans la rue.

Rolex, numéro une des marques volées

La marque la plus volée a été Rolex (44%), suivie de loin par Omega (7%), Breitling (6%), Tag Heuer (5%) et Cartier (4%). Toutefois, les propriétaires d’Audemars Piguet, Patek Philippe (3%) et Richard Mille ont également été des cibles privilégiées. Le pourcentage de ces montres étant globalement plus faible sur le marché, elles ne sont pas forcément apparues dans ces statistiques.

En France, les vols de montres de luxe ont augmenté de plus de 30%, au point qu'une brigade spécialisée a été mise en place à Paris.