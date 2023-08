Incendies à Hawaï : 388 personnes sont toujours portées disparues

Après les incendies les plus meurtriers de l'histoire des Etats-Unis depuis un siècle, l'archipel d'Hawaï a publié une liste de 388 personnes encore portées disparues, jeudi soir, plus de deux semaines après la catastrophe.

Il y a deux semaines, les incendies ont ravagé la ville de Lahaina, ancienne capitale de Hawaï, et de nombreuses personnes restent encore disparues. L'archipel de Hawaï vient de publier une liste de 388 personnes qui n'ont toujours pas été retrouvées. Les autorités sont encore en recherche active pour déterminer la véritable ampleur du drame.

L'identification des victimes, dont les cadavres sont souvent méconnaissables et nécessitent une comparaison avec un ADN familial, est également laborieuse : seuls 46 corps pour l'immense majorité des adultes d'un certain âge, mais aussi un enfant de 7 ans - ont pu être identifiés jusqu'ici.

Néanmoins, les autorités s'attendent à ce que le bilan humain du désastre soit beaucoup plus lourd. Les recherches dans certains immeubles brûlés s'avèrent extrêmement difficiles et vont probablement encore prendre un certain temps.