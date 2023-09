G20 : pourquoi n'y aura-t-il pas 20 dirigeants autour de la table ?

Prévu les 9 et 10 septembre à New Delhi (Inde), le sommet du G20 s'inscrit dans un climat de tension entre les membres du groupe. Deux des principaux dirigeants ont d'ailleurs décidé de ne pas faire le déplacement.

«Une Terre, Une famille, Un avenir» : le slogan du sommet du G20 se veut optimiste, pourtant le groupe est déchiré comme jamais. La réunion, prévue les 9 et 10 septembre à New Delhi, en Inde, ne rassemblera pas les 20 dirigeants et certaines absences autour de la table seront remarquées.

Le président russe, Vladimir Poutine, a notamment indiqué qu'il ne participerait pas à ce sommet, pour la deuxième année consécutive. Visé par un mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale en mars dernier, il est accusé de crimes de guerre pour la déportation illégale d'enfants ukrainiens. Des accusations que le Kremlin dément.

L'Inde n'est pas signataire de la CPI mais, ce jeudi 7 septembre, les autorités russes ont insisté sur le fait que Vladimir Poutine n'interviendra pas du tout pendant le G20, y compris à distance, via visioconférence. A New Delhi, la délégation russe sera donc dirigée par Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères. Il a déjà endossé ce rôle le mois dernier, à l'occasion du sommet des BRICS en Afrique du Sud.

Le président chinois Xi Jinping sera lui aussi un grand absent de ce sommet du G20 : lundi, Pékin a annoncé qu'il serait remplacé par son Premier ministre, Li Qiang. Aucune raison officielle n'a été donnée mais des tensions existent entre la Chine et l'Inde, qui assure la présidence tournante de cette réunion.

Une grave crise diplomatique sépare notamment les deux pays en raison d'un différend frontalier qui avait donné lieu à un affrontement meurtrier dans l'Himalaya en 2020. Par ailleurs, la Chine désapprouve l'appartenance de l'Inde au Quad, le partenariat de sécurité conclu avec l'Australie, le Japon et les Etats-Unis.

L'intégration de l'Union africaine en question

L'Inde, de son côté, compte bien profiter de cette occasion pour briller sur la scène internationale. L'un des objectifs du Premier ministre, Narendra Modi, est notamment de tisser des liens plus étroits avec les pays occidentaux et le Japon. New Delhi veut aussi élargir le groupe à 21 pays, en y invitant l'Union africaine.

Sur ce point, Narendra Modi pourra compter sur l'appui du président des Etats-Unis, Joe Biden, qui assistera au sommet du G20 en compagnie de sa secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Le chef d'Etat américain fait le déplacement avec la volonté de renforcer ses alliances au sein du groupe et d'offrir un soutien aux pays en développement.

Les autres principaux dirigeants du groupe, qui rassemble 19 pays et l'Union européenne, seront présents. Emmanuel Macron sera de la partie, de même que le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Rishi Sunak, Justin Trudeau et Giorgia Meloni

Le Royaume-Uni, le Canada, le Japon et l'Italie, seront représentés par leurs Premiers ministres respectifs, Rishi Sunak, Justin Trudeau, Fumio Kishida et Giorgia Meloni. Anthony Albanese, Premier ministre australien, est également attendu, de même que les présidents indonésien et sud-coréen, Joko Widodo et Yoon Suk Yeol. Une délégation de l'Afrique du Sud, seule nation africaine membre du G20, sera conduite par le président Cyril Ramaphosa.

D'après les médias indiens, il y a de fortes chances que le dirigeant mexicain, Andres Manuel Lopez Obrador, ne soit pas présent, à l'inverse de ses homologues brésilien et argentin, Luiz Inacio Lula da Silva et Alberto Fernandez. Le dirigeant turc Recep Tayyip Erdogan et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane ont tous deux prévu de faire le voyage jusqu'à New Delhi.

D'autres seront là en tant que simples observateurs, à l'image du secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et des dirigeants respectifs du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, est également parmi les invités.