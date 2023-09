Séisme au Maroc : Espagne, Qatar... Quels sont les pays dont l'aide a été acceptée par Rabat ?

Près de deux jours après le violent séisme qui a touché le sud du Maroc, Rabat a accepté l’aide proposée par plusieurs pays.

L’aide internationale se bouscule à la porte du gouvernement marocain, près de deux jours après le terrible séisme qui a déjà fait plus de 2.100 morts dans le sud du pays. Rabat a pour le moment accepté les offres d'au moins quatre pays, affirmant suivre une «approche responsable, rigoureuse et efficace» dans sa gestion du soutien international.

Selon l’agence de presse espagnole EFE, citant une source diplomatique, le Maroc a ainsi accepté les offres de l’Espagne, du Royaume-Uni, du Qatar et des Émirats arabes unis. L’agence, reprise par le quotidien espagnol la Vanguardia, précise que Rabat a indiqué ne pas avoir besoin de davantage d’aide pour le moment.

«Une fois le besoin identifié, nous communiquons avec ceux qui ont fait l'offre correspondant à ce besoin pour leur dire de bien vouloir fournir cette aide», a déclaré la source diplomatique à EFE. Ainsi, le Maroc étudie chaque besoin sur le terrain et répond aux offres qui y correspondent le mieux. La source diplomatique a toutefois indiqué que Rabat remerciait chaleureusement tous ses partenaires internationaux pour leurs propositions d’assistance.

L’Espagne a annoncé ce dimanche envoyer 56 secouristes sur place après avoir reçu une demande officielle de Rabat. Un avion militaire A400 a donc décollé de Saragosse (nord-est) à destination de Marrakech pour «aider à la recherche et au sauvetage des survivants», selon le ministère espagnol de la Défense. Les secouristes sont accompagnés de quatre chiens qui appartiennent à l'Unité militaire d'urgence espagnole (UME) spécialisée dans la gestion des catastrophes naturelles. Le Maroc a également officiellement sollicité l’aide de Doha, et un avion de provenance du Qatar a déjà atterri sur place et les secours qataris sont mobilisés aux côtés des Marocains. Les aides envoyées par le Royaume-Uni et les Émirats n’ont pas été détaillées par l’agence de presse EFE.

De nombreux pays ont d’ores et déjà proposé leur aide au Maroc, à l’instar de la France, de l’Italie, des États-Unis, de la Suisse, de la Belgique ou encore de la Turquie. Des associations comme la Croix-Rouge, ou des entreprises comme AstraZeneca, ont également promis de l'aide à Rabat.

Ce dimanche après-midi, Emmanuel Macron, le président indien Narendra Modi, ainsi que le président comorien Azali Assoumani, les dirigeants de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international et de la Commission européenne, ont signé une déclaration conjointe promettant au Maroc de «fournir toute l'assistance nécessaire aux besoins urgents de court-terme ainsi qu'aux efforts de reconstruction».