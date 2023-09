Espace : la Nasa va nommer un directeur de recherche sur les ovnis afin de jouer un rôle clé dans leur étude

Quelques heures après la remise d’un rapport d’experts préconisant que la Nasa puisse jouer un «rôle prépondérant» dans l’étude des ovnis, l’agence fédérale a annoncé ce jeudi 14 septembre la nomination prochaine d’un directeur de recherche dédié à cette cause.

Une nouvelle page s’ouvre pour la compréhension d’événements spatiaux encore inexplicables. Conformément à une requête fournie par un groupe d’experts à travers un rapport remis ce jeudi, la Nasa a annoncé dans la foulée la nomination à venir d’un directeur de recherche sur les ovnis, afin de jouer un rôle clé sur les recherches dédiées.

The full report by the unidentified anomalous phenomena report (UAP) independent study team can be found here: https://t.co/RoY8p9ce5l





Based on the team's recommendations, NASA will appoint a director of UAP research. At 10am ET (1400 UTC), we'll livestream a briefing from… — NASA (@NASA) September 14, 2023

A noter que l’agence fédérale a souligné son ambition de privilégier l’usage du terme UAP (pour «unidentified anomalous phenomena», soit «phénomènes anormaux non identifiés»), plutôt que celui d’ovni (pour «objet volant non identifié»). L’objectif étant selon elle de «distancier le sujet des spéculations sur la visite d'extraterrestres sur notre planète».

«Le nouveau directeur de la recherche sur les UAP développera et supervisera la mise en œuvre de la vision scientifique de la Nasa pour la recherche dédiée, y compris l'utilisation de l'expertise de la Nasa pour travailler avec d'autres agences afin d'analyser les UAP et d'appliquer l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour rechercher des anomalies dans le ciel. La Nasa effectuera ce travail de manière transparente pour le bénéfice de l'humanité», a déclaré Bill Nelson, un des administrateurs de l'agence, ce jeudi.

Avant cette réorganisation, un agent de liaison de l'agence fédérale couvrait, avec l’appui du ministère de la défense, les activités limitées de l'agence en matière d'UAP.

16 experts veulent que la NASA joue un rôle clé sur ce sujet

Un conseil de 16 experts spécialisés dans l’étude des phénomènes anormaux non identifiés a remis ce jeudi un rapport préconisant que la Nasa «joue un rôle prépondérant» à l’avenir sur cette thématique.

Dans ce document, ces derniers ont souligné «l'importance de détecter» ces phénomènes avec «des capteurs multiples et bien calibrés». Des équipements et une «expertise» que possèdent la Nasa et qui pourraient servir à une «campagne de collecte de données rigoureuse».

Les experts ont fait de multiples recommandations pour permettre à l’agence fédérale de faire avancer la recherche concernant les phénomènes anormaux non identifiés. Ils ont notamment conseillé à la Nasa d’observer si certains phénomènes météorologiques coïncident avec l'observation d’UAP.

Enfin, les scientifiques ont recommandé que le grand public puisse participer à cette recherche via une collecte plus sûre et mieux organisée des enregistrements pris par ces derniers sur leur téléphone portable.