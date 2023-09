Roch Hachana : que fêtent les juifs à partir de ce vendredi ?

En ce vendredi 15 septembre, la communauté juive va célébrer Roch Hachana, une fête qui correspond au Nouvel an juif.

Selon le calendrier hébraïque, nous passons à l'an 5784 depuis la création du monde. Pour cela, deux jours de fête, du vendredi 15 septembre à 19h46 jusqu'au dimanche 17 septembre à 20h48, sont prévus.

Durant toute la période, qui commence avec l'allumage des bougies, plusieurs prières et rituels sont organisés. La plus importante consiste à souffler dans une corne de brebis (ou chofar), pour inviter les croyants à se repentir. Un repas de fête est également organisé, qui comportera notamment des mets traditionnels (pomme dans du miel, dattes, grenades…).

Plusieurs fêtes à la suite

Il est d'usage de souhaiter «Shana Tova !», à cette occasion, ce qui signifie «Bonne et douce année !» Pour le Tashlikh, qui a lieu l'après-midi, les juifs doivent se rendre près d'un point d'eau courante, où se trouvent des poissons, et y jeter des morceaux de pain. Une façon pour eux de se remettre en question et de laisser derrière eux leur pêchés.

Roch Hachana, le nouvel an juif, est la première d'une série de fêtes juives qui vont rythmer ces prochaines semaines : après une semaine de pénitences, arrive Yom Kippour, ou «Grand Pardon», jour de jeûne, de prière et de confession des fautes (24-25 septembre), Souccot, la fête des cabanes, qui rappelle le temps où les Hébreux vivaient sous la tente après leur sortie d'Egypte (29 septembre-6 octobre) et, enfin, la Sim'hat Torah (7-8 octobre).