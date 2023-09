Londres risque de connaître des journées à 45°C «dans un avenir prévisible», s'inquiète le maire de la ville

En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, le maire de Londres, Sadiq Khan, s'est inquiété des conséquences du changement climatique dans la capitale britannique.

Sadiq Khan s'attend à voir le mercure grimper dans les rues londoniennes. Le maire de Londres, sur le point d'assister ce mercredi à l'Assemblée générale des Nations unies et son sommet «Ambition climat» à New York, a fait part de ses inquiétudes, assurant que les températures estivales pourraient atteindre 45 °C «dans un avenir prévisible».

Auprès du Guardian, Sadiq Khan a expliqué que cette perspective «incroyablement inquiétante» lui a été révélée dans le rapport provisoire de la London Climate Resilience Review, l'étude indépendante sur la résilience climatique de Londres, commandée par ses soins en juin dernier.

The Mayor has asked me to lead an independent London #ClimateResilience Review into London's preparedness for impacts like #floods & #heatwaves https://t.co/AuBqgHVJXF Please check https://t.co/ZUVE0ZnGd4 for updates including the call for evidence. I'm not a regular twitter user pic.twitter.com/aFc5qwZPax

— Emma Howard Boyd (@EmmaHowardBoyd) June 13, 2023