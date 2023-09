Un pilote de chasse s’éjecte de son F-35 en plein vol, l’avion reste mystérieusement introuvable

Un pilote d’avion de chasse de type F-35 a dû s'éjecter de son engin en plein vol, alors qu’il traversait l’état de Caroline du Sud aux Etats-Unis ce dimanche. Le pilote est sain et sauf, mais l’avion reste introuvable.

Un nouveau mystère impliquant un avion. Un pilote d’avion de chasse a été obligé de s’éjecter alors qu’il était en plein vol ce dimanche. Il a pu déployer son parachute et a regagné le sol dans un quartier résidentiel de Charleston, dans l’état de Caroline du Sud aux Etats-Unis.

Aucune blessure n’est à déplorer pour le pilote qui est sain et sauf malgré cet incident. Cependant, l’avion a complètement disparu des radars et est toujours introuvable. La base aérienne de Charleston a lancé un appel à la population afin de retrouver l’appareil.

«Si vous disposez d’informations susceptibles d’aider nos équipe de secours chargées de localiser le F-35, veuillez appeler le Centre des opérations de défense de la base», a écrit l’installation militaire sur son compte X (anciennement Twitter).

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600.

— Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023