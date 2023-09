Un Japonais sur dix est désormais âgé de 80 ans ou plus

C'est officiel : au Japon, 1 habitant sur 10 a désormais plus de 80 ans. Les chiffres, publiés par le gouvernement dimanche 17 septembre, se conjuguent à une 15e année consécutive de déclin naturel de la population japonaise.

Un pays aux cheveux gris. Le gouvernement japonais a publié ces chiffres dimanche : 10% de la population du pays a aujourd'hui plus de 80 ans. Parmi les autres données dévoilées, 29,1% des Japonais ont plus de 65 ans. Les chiffres sont en perpétuelle ascension. Ce faisant, le pays possède la population la plus âgée au monde.

«Le Japon a le plus haut pourcentage de personnes âgées de la planète», a ainsi confirmé le ministère de l'Intérieur japonais, évoquant les deux autres pays sur le podium, l'Italie (24,5%) et la Finlande (23,6%).

des mariages de plus en plus tardifs

Le Japon doit confronter deux réalités. Tout d'abord, les Japonais retardent leur mariage et mettent du temps à fonder une famille. Les relations se créent difficilement. C'est en grande partie en raison de la précarité des emplois et des difficultés économiques. Résultat : il y a très peu de nouveau-nés chaque année, comparée à la démographie du pays.

En février dernier, le Premier ministre japonais Fumio Kishida a averti que son pays était au bord d'une crise démographique. Il avait alors annoncé de nouvelles dépenses pour soutenir les jeunes couples et les encourager à avoir plusieurs enfants, en vain. Avoir des enfants devient trop coûteux pour la plupart des Japonais. C'est d'ailleurs un problème partagé par plusieurs pays développés.

Deuxièmement, la longévité des Japonais est très élevée. Yoko Tsukamoto, professeur à l'Université des sciences de la santé d'Hokkaido au Japon, a déclaré : «Les gens vivent simplement plus longtemps, en grande partie grâce à une bonne alimentation, à des choix de vie sains, à des médicaments qui s'améliorent constamment et au niveau élevé des soins de santé au Japon.»