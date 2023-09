Une hôtesse de l'air retrouvée morte avec un chiffon dans la bouche dans sa chambre d'hôtel à Philadelphie

Aux États-Unis, une hotêsse de l’air a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à Philadelphie, avec un chiffon dans la bouche. Une enquête est en cours.

L’hôtesse a été identifiée : il s’agit d’une femme de 66 ans, prénomée Diana Ramos. Depuis 25 ans, elle travaillait pour la compagnie American Airlines.

C’est le personnel de nettoyage de l’hôtel, le Philadelphia Airport Marriott, qui a retrouvé le corps de la victime. Elle a été déclarée morte à 22h40, ce lundi.

Aucun signe d’effraction

Une enquête a été ouverte. Pour le moment, la cause du décès n’a pas encore été identifiée. Une autopsie a été réalisée mais les résultats n’ont pas encore été dévoilés.

Selon 6ABC et le New York Post, les enquêteurs ont affirmé qu’il n’y avait pas de signe d’effraction, ni de lutte, et qu’aucune arme n’a été retrouvée sur les lieux.

Plusieurs flacons de médicaments ont néanmoins été découverts. D’après le porte-parole de la compagnie American Airlines, le personnel est «dévasté par cette nouvelle».

«Nos pensées vont à la famille et aux collègues, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que toutes les personnes touchées ont le soutien dont elles ont besoin en cette période difficile» a-t-il écrit.

Enfin, la compagnie a affirmé «coopérer pleinement» avec les autorités en charge de l’enquête.