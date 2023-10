Punaises de lit : la presse étrangère s'inquiète de leur prolifération à Paris, à moins d'un an des Jeux olympiques

À moins d’un an des Jeux olympiques de Paris, la prolifération des punaises de lit en France inquiète la presse étrangère. Aux États-Unis, à Hong Kong, ou encore au Royaume-Uni, de nombreuses voix s’élèvent pour soulever ce problème.

Une préoccupation qui dépasse les frontières. Alors que Paris doit accueillir, en juillet prochain, les Jeux olympiques 2024, la capitale française se trouve confrontée à une prolifération inquiétante de punaises de lit. Un phénomène relevé par la presse étrangère, qui s’interroge quant à cette problématique alors qu’environ 15 millions de visiteurs en provenance des quatre coins du globe sont attendus à Paris.

«Les punaises de lit s'attaquent à PARIS»

«Les punaises de lit s'attaquent à Paris, attisant les craintes à l'approche des Jeux olympiques», titre la chaîne de télévision américaine NBC News. «Des vidéos postées sur les réseaux sociaux semblent montrer les minuscules insectes rampant sur les sièges d'un train de banlieue et du métro parisien», écrit pour sa part le South China Morning Post. «Crise croissante des punaises de lit en France», «vague de panique et de dégoût répandue dans le pays», évoque de son côté le journal anglais The Guardian.

Des alertes postées dans plusieurs quotidiens étrangers qui relatent tous la même inquiétude : celle de voir la capitale française infestée par les nuisibles, sans qu’une véritable politique publique ne soit appliquée d’ici à l’ouverture des Jeux olympiques. Pour étayer leurs propos, les médias font état des punaises de lit trouvées par des Parisiens dans les cinémas, ou encore dans les transports en commun, ainsi que des déclarations de plusieurs élus locaux et personnalités politiques à ce sujet.

Les élus réclament une politique publique de grande ampleur

En effet, le ministre des transports, Clément Beaune, avait notamment déclaré qu'il «convoquerait les opérateurs de transport public pour les informer des contre-mesures et de la manière de faire davantage pour la protection des voyageurs».

#punaisesdelit | Je réunirai la semaine prochaine les opérateurs de transport, pour informer sur les actions engagées et agir davantage au service des voyageurs. Pour rassurer et protéger. — Clement Beaune (@CBeaune) September 29, 2023

Emmanuel Grégoire, le premier adjoint à la mairie de Paris, avait pour sa part écrit une lettre à la première ministre Élisabeth Borne pour lui demander l'organisation d'assises de la lutte contre les nuisibles et pour réclamer «que l'État réunisse urgemment l'ensemble des acteurs concernés afin de déployer un plan d'action à la hauteur de ce fléau alors que la France entière s'apprête à accueillir les Jeux olympiques et paralympiques en 2024».

Si l’inquiétude demeure, certains médias, à l’image de CNN au Royaume-Uni, ont toutefois rappelé les propos d’Emmanuel Grégoire, qui avait mis en garde contre «l’hystérie» à ce sujet, et réaffirmé que les Jeux olympiques n’étaient pas «menacés» et constituaient «une opportunité pour tout le monde de travailler ensemble sur ce problème». Pour rappel, selon les spécialistes, sur les cinq dernières années, les punaises auraient infesté un foyer sur dix en France.