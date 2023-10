«Ma femme et ma petite-fille se sont protégées dans un bunker de 4m2» : les témoignages des habitants d'Israël inquiets

Les habitants de différentes villes israéliennes témoignent de leur inquiétude après la terrible offensive du Hamas en Israël ce samedi.

C’est avec le bruit assourdissant des sirènes et des tirs de roquettes que les Israéliens se sont réveillés ce samedi après l'attaque du Hamas contre Israël.

Les habitants ont rapidement pris conscience de la gravité de la situation comme Avi, un habitant de Dimona. «J'ai entendu vers 6h du matin des bruits de canons mais je me suis dit que c'était parce que c’est une région où il y a beaucoup de camps d’entraînement ici mais un samedi ça n'était pas possible».

«Une partie de la population qui est enfermée à double tour»

«Il n’y pas eu autant de tirs de roquettes tirées vers différentes villes d’Israël de façon aussi puissante et constante comme ça», considère pour sa part Vanessa, une habitante de Tel-Aviv. Face aux attaques du Hamas, l’armée israélienne a invité la population israélienne à rester près des abris.

Beaucoup craignent pour leurs proches. Pierre Rehov, reporter franco-israélien, explique à CNEWS : «Je n’ai pas ma femme et ma petite-fille avec moi. Elles sont encore plus proches de Gaza et depuis ce matin 6h30, avec la famille, ils se sont mis dans une pièce de 4m2 qui est un bunker, notamment pour protéger l'enfant».

Tony, un habitant de Netanya, témoigne sur la situation en Israël, après l'attaque du Hamas : «Il y a une partie de la population qui est enfermée à double tour et une autre qui est partie rejoindre le front».

Les ressortissants français sur place sont appelés à rester vigilants et à suivre les consignes locales tandis que la flambée de violence, provoquée par une offensive du Hamas contre Israël et suivie par des frappes aériennes israéliennes de représailles, continue.