Conflit israélo-palestinien : entre guerre et paix depuis 75 ans

Depuis 1948, les relations entre Israël et la Palestine oscillent entre périodes de guerre et de paix fragile. Cependant, les attaques meurtrières coordonnées ces derniers jours par le Hamas, organisation terroriste propalestinienne, entament une nouvelle période de conflits armés entre les deux territoires.

75 ans de conflit. Depuis sa création en 1948, Israël connaît une succession de conflits armés avec les territoires palestiniens, qui s’estiment spoliés dans le partage du territoire de Palestine voté par l’ONU. Le dernier en date vient d’exploser en ce mois d'octobre, avec une succession d’attaques menées par l’organisation terroriste du Hamas.

1948 : Le partage de la Palestine et la « Nakba » déclencheurs du conflit

Le conflit entre Israël et Palestine a débuté dès 1948. A cette époque l’ONU décide d’un partage du territoire palestinien pour permettre aux Juifs rescapés de la Seconde guerre mondiale d’établir un état. A l’issu du vote, l’Etat juif obtient 56% du territoire de Palestine et l’Etat arabe les 44% restants.

Commence alors ce que les Palestiniens appelleront la «Nakba», qui signifie la catastrophe. Dès 1948, Israël expulse plus de 400.000 Palestiniens du territoire qui lui a été attribué. Une manœuvre vécue comme une spoliation de leurs terres par les Palestiniens et qui sera le déclencheur du conflit israélo-palestinien.

Durant cette Première guerre israélo-arabe entre 1948 et 1949, Israël entame l’annexion du territoire accordé à la Palestine par l’ONU. A l’issue du conflit l’Etat juif détient 78% du territoire. La Transjordanie (devenue Cisjordanie) annexe le reste du territoire accordé à l’Etat arabe, tandis que l’Égypte prend le contrôle de la bande de Gaza.

Juin 1967 : Guerre des Six Jours

Dès 1964, l’OLP, l’Organisation de libération de la Palestine, voit le jour et deviendra le premier organe de lutte de la Palestine contre Israël.

Ainsi le 5 juin 1967, explose un second gros conflit armé qui sera par la suite nommé la Guerre des Six Jours. Durant cette courte guerre, Israël fait face à l’attaque coordonnée de l’Égypte et de la Jordanie.

D’abord en difficulté, l’armée israélienne lance une contre-offensive éclaire qui lui permet en l’espace de six jours d’annexer l’ensemble du territoire palestinien restant. De son côté l’OLP prend son indépendance et deux ans plus tard Yasser Arafat en prend la présidence jusqu’à sa mort en 2004 et mène une lutte pour la création d’un Etat palestinien indépendant aux côtés d’Israël.

1973 : Guerre du Kippour

L’Égypte attaque une nouvelle fois Israël mais cette fois-ci aux côtés de la Syrie. L’offensive est lancée le 6 octobre 1973 en pleine fête de Yom Kippour ou «jour du pardon». Les deux Etats souhaitent reconquérir les territoires annexés par l’Etat juif durant la Guerre des Six Jours.

Un cessez-le-feu est décrété le 24 octobre et se solde par une nouvelle victoire israélienne. L’OLP menée par Yasser Arafat est alors considérée comme la seule représentant du peuple palestinien.

1987-1993 : Première Intifada

Alors qu’Israël et OLP continuent leurs négociations musclées, le peuple palestinien se soulève contre l’Etat juif et démarre le 9 décembre 1987 la Première Intifada ou guerre des pierres. Des émeutes éclatent et des attentats contre la population juive sont perpétrés.

C’est durant cette Intifada que le Hamas voit le jour le 10 décembre 1987 pour contrebalancer le pouvoir de l’OLP. En 1991, des négociations permettent d’apaiser légèrement le conflit jusqu’à la signature des accords d’Oslo entre Israël et l’Autorité palestinienne. Accords qui seront rejetés par le Hamas.

2000-2012 : Seconde Infitada

Souhaitant voir le conflit israélo-palestinien prendre fin, le président américain Bill Clinton convit à Camp David, le Premier ministre israélien de l’époque, Ehud Barak, et le président de l’OLP, Yasser Arafat.

Ce sommet qui a lieu en juillet 2000 se soldera par un échec des négociations, Israël refusant de renoncer au contrôle de Jérusalem. En septembre de la même année, le parlementaire Ariel Sharon se rend en visite officielle sur l’esplanade des Mosquées. Un geste qui est vécu comme une provocation par le peuple palestinien qui entame alors la Seconde Intifada.

Durant cette dernière, le Hamas conduit une série d’attentats-suicides et Israël prend le contrôle de la bande de Gaza durant l’hiver 2008-2009. Depuis la situation reste très instable sur le territoire.