Attaques contre Israël : le député socialiste Jérôme Guedj pourrait quitter la Nupes

Le député socialiste de l’Essonne Jérôme Guedj a estimé ce dimanche 8 octobre que «la question» de rester dans la Nupes «se posait» à la suite des déclarations polémiques de La France insoumise sur les attaques du Hamas contre Israël.

Des propos qu'il juge inacceptables. Alors que La France insoumise est pointée du doigt quant à son attitude suite aux attaques du Hamas contre Israël, Jérôme Guedj, député PS appartenant au groupe parlementaire de la Nupes, est monté au créneau.

Le député socialiste de l’Essonne a vivement critiqué les tweets de Jean-Luc Mélenchon, leader de LFI, mais également de certains de ses collègues à l’Assemblée nationale.

«Ca me dégoûte de voir et de constater que le communiqué du groupe LFI, les tweets de Louis Boyard, de Jean-Luc Mélenchon et peut être de quelques autres, ont immédiatement été dans une forme de relativisme, de renvoi dos à dos, d'absence de ce minimum de compassion qui fait notre humanité commune», a-t-il développé sur la Radio de la communauté juive (RCJ).

Jérôme Guedj, pourtant fervent défenseur de la Nupes à ses débuts, a confié que «la question» de quitter l’alliance de gauche «se pose» désormais.

Une position qui dérange

La France insoumise est accusée depuis samedi de trouver des justifications à l’attaque du Hamas contre Israël, en dénonçant d’une même voix le mouvement islamiste et la colonisation israélienne.

Une prise de position dénoncée par Jérôme Guedj. «Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l’impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahou… vous me dégoûtez . Qu’on en trouve à gauche est insupportable», a-t-il déploré sur ses réseaux sociaux.

Aux idiots utiles des terroristes du Hamas qui les exonèrent en relativisant au nom de l’impasse politique du conflit israélo-palestinien, de la poursuite de la colonisation, de Netanyahou… vous me dégoûtez . Qu’on en trouve à gauche est insupportable. — Jérôme Guedj (@JeromeGuedj) October 7, 2023

Ce lundi, Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a souhaité défendre les positions de sa famille politique. «C’est ignoble, c’est infamant», a-t-il déclaré au micro de France 2, avant de «condamner l’attaque du Hamas contre Israël».

Ce désaccord à la Nupes pourrait avoir des conséquences, compte tenu de la gravité de la situation. Ces vives tensions pourraient se faire ressentir dès ce mardi 10 octobre, lors des questions au gouvernement.