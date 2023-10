Un singe survit deux ans avec un rein de cochon nain greffé

Aux États-Unis, la greffe d’un rein de cochon sur un singe a permis à celui-ci de survivre deux ans, soit l’une des survies les plus longues suite à une transplantation interespèces.

Un pas de plus pour la médecine. Lors d'une étude réalisée aux États-Unis, un singe a été greffé d’un rein de cochon nain, a rapporté le journal scientifique américain Nature le 11 octobre, révélant que cette opération a permis au primate de survivre deux ans de plus.

A kidney transplanted from a genetically engineered miniature pig kept a monkey alive for more than two years – one of the longest survival times for such an organ transplanthttps://t.co/0Jj6vK4jml

— nature (@Nature) October 11, 2023