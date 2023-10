Gigi Hadid : la star interpellée sur Instagram par Israël après avoir annoncé que «soutenir les Palestiniens n'est pas soutenir le Hamas»

La top-modèle Gigi Hadid a été publiquement interpellée sur Instagram par le compte officiel d'Israël, qui lui a reproché son opinion sur le conflit liant l'État israélien et la Palestine.

«Condamner le gouvernement israélien n'est pas antisémite et soutenir les Palestiniens n'est pas soutenir le Hamas», a partagé en story lundi 16 octobre la top-modèle Gigi Hadid, sur son profil Instagram en référence aux récents évènements survenus sur les deux territoires.

The official government account of the state of Israel calls out Gigi Hadid for sharing post about condemning the Israeli government:





“Have you been sleeping the past week? Or are you just fine turning a blind eye to Jewish babies being butchered in their homes? Your silence has… pic.twitter.com/tEELtcIbHK

— Pop Base (@PopBase) October 16, 2023