Elon Musk promet d'offrir une connexion internet aux associations humanitaires à Gaza

Le milliardaire américain a promis ce samedi sur son réseau social X de fournir une connexion internet à la bande de Gaza, où toutes les communications sont coupées depuis vendredi soir.

Interpellé par plus de trois millions de messages postés sur X avec le #StarlinkForGaza, Elon Musk a promis d'offrir une connexion internet aux «organisations d’aide internationalement reconnues» à Gaza, coupé du monde depuis vendredi en raison de l’arrêt des télécommunications et d’internet.

Starlink will support connectivity to internationally recognized aid organizations in Gaza.





— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2023