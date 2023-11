États-Unis : un incroyable accident entre un avion et une voiture (vidéo)

Un avion est récemment entré en collision avec une voiture à l'aéroport de McKinney, au Texas. Postée sur les réseaux sociaux, la vidéo de la scène a suscité l'étonnement.

Un accident s'est produit dimanche 12 novembre à l'aéroport de McKinney au Texas. Alors qu'un avion a fait une sortie de piste lors de son atterrissage, il a percuté une voiture.

A plane crashed into a car in Texas.





An unusual accident occurred as a result of an emergency landing of an experimental Lancair IV-P Propjet. The pilot rolled out of the airfield, broke through a fence, and then rammed a sedan passing by. pic.twitter.com/GWNSPHhHaE

— Petar Malbasic (@MalbasicPetar) November 13, 2023