Le rappeur P. Diddy et la chanteuse Cassie concluent un accord à l’amiable

P.Diddy et Cassie, ancien couple emblématique de la scène musicale, ont rapidement trouvé un accord à l'amiable juste après que la chanteuse a déposé une plainte contre lui pour viol et violences physiques.

Sean Combs et Cassandra Ventura, de leurs vrais noms, ont annoncé vendredi soir qu'ils avaient opté pour un règlement à l'amiable sans donner davantage de détails, ont rapporté des médias américains. «J'ai choisi de régler cette affaire de manière privée selon des conditions qui me sont favorables», a déclaré Cassie dans un communiqué, remerciant sa famille, ses fans et ses avocats pour leur soutien.

Dans un communiqué distinct, le rappeur a confirmé leur décision : «Nous avons décidé de résoudre cette affaire à l'amiable. Je souhaite à Cassie et à sa famille tout ce qu'il y a de mieux».

Une relation tumultueuse

La plainte, comportant 35 pages, décrivait une relation tumultueuse s'étalant sur plusieurs années, incluant des abus «sexuels» et «psychologiques», ainsi que des «comportements déviants» pendant plus d'une décennie. Selon les déclarations de Cassie, les abus auraient commencé en 2005, au début de leur relation alors qu'elle avait 19 ans et lui 37.

P.Diddy fait partie du club des milliardaires du hip-hop, notamment grâce à ses investissements dans l’industrie de l’alcool.