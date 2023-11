Etats-Unis : il se balade et se baigne nu dans une attraction à Disneyland, la vidéo devient virale

Un homme de 26 ans, potentiellement sous l'emprise de stupéfiants, s'est baigné nu dans une célèbre attraction du parc Disneyland en Californie, avant d'être arrêté pour exhibition.

Un spectacle qui n’était pas adapté au public de Disneyland. Ce dimanche 26 novembre, un individu âgé de 26 ans a été arrêté par la police d’Anaheim (Californie), après s’être baladé et s’être baigné nu dans les décors d’une attraction du parc Disneyland. Une scène qui a fait le tour d’Internet en quelques heures.

Sur plusieurs vidéos partagées sur les réseaux sociaux, on y aperçoit un homme en train de se déshabiller progressivement alors qu’il longe le canal de la célèbre attraction «It’s a Small World».

Start to finish of the Disneyland streaker #disney #Disneyland #disneylandstreaker #Itsasmallworld pic.twitter.com/ZtBidzh7kd

L’individu est aperçu entièrement nu sur une seconde vidéo, en train d’avancer dans le canal de l’attraction, avant d’être intercepté par un employé du parc d’attraction.

Finalement arrêté par la police locale, l’individu a été embarqué par les forces de l’ordre, tenu par les chevilles et les bras avec une couverture afin de masquer la nudité aux visiteurs et aux enfants, présents en masse dans le parc.

Censored version for if this gets deleted: pic.twitter.com/DtC6OjrIkO

— Justin Owades (@GrouchyJustin) November 27, 2023