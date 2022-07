Disneyland Paris : on a visité en avant-première l'Avengers Campus, la nouvelle zone dédiée à Marvel

L’Avengers Campus, le nouveau land dédié à l’univers Marvel, ouvrira ses portes le 20 juillet à Disneyland Paris. Nous avons eu la chance de le visiter en avant-première.

Des héros, des super-pouvoirs, et une ambiance unique. Quelques jours avant son ouverture au public, le 20 juillet, l'Avengers Campus a été présenté à la presse du monde entier.

Une grosse opération, puisque le PDG de Disney, Bob Chapek, avait fait le voyage, tout comme l'actrice Brie Larson, l'interprète de Captain Marvel, ainsi que de nombreuses autres personnalités.

Une zone à forte identité

Installée au sein des Walt Disney Studios (le deuxième parc ouvert par Disney en Seine-et-Marne, en 2002), cette nouvelle zone constituait un chantier ambitieux, à plusieurs centaines de millions d'euros et au moins quatre années de travail.

Sur place, une fois le portail franchi, l'objectif est l'immersion totale du visiteur dans l'univers Marvel. Pour preuve, à partir de son entrée sur le campus, vous serez systématiquement appelé «Recrue» par les cast members (la zone a généré 450 nouveaux postes, dont deux tiers en CDI), qui considèrent qu'il est un Avenger en formation, dans ce lieu créé par Iron Man, alias Tony Stark. Sur la place centrale, les héros vont et viennent librement pour rencontrer leurs fans. Vous pourrez facilement y croiser Captain America, Thor, Loki, ou encore Black Panther, Ant-man et la Guêpe.

Jetez aussi un oeil sur les toits, car Spider-Man et Black Widow multiplient les happenings et les scènes d'action. Dommage, en revanche, que l'on ne puisse pas approcher de plus près le Quinjet, le vaisseau des héros, car il est posé assez haut, sur une plate-forme.

Tout en donnant une identité forte à la zone, le projet devait permettre de remplacer certaines attractions (Armaggedon et Rock n' Rollercoaster) un peu datées. Les Walt Disney Studios ont en effet souffert, depuis leur ouverture, d'une image de parc moins attractif que son grand frère. L'Avengers Campus pourrait y remédier, avec la création d'un espace qui devrait attirer de nombreux visiteurs, et en particulier des ados.

Exit donc Armaggedon et le Rock n' Rollercoaster. Place à Spider-Man WEB Adventure, un shooter innovant où l'on aide Peter Parker en envoyant littéralement des toiles d'araignées sur les ennemis.

Pour résumer, il s'agit d'une version adulte de l'attraction Buzz Lightyear de Disneyland Paris, où, équipé de lunettes 3D, on shoote sur tout ce qui bouge. L'autre grande nouveauté du land s'appelle Flight Force, un Grand huit qui reprend les bases déjà solides du Rock 'n' Roller Coaster, à savoir un départ à plat, extrêmement rapide, et un circuit sans temps mort dans l'obscurité. Pas de grosse surprise au fil du parcours, mais ça secoue.

Tout pour l'immersion des «recrues»

A côté de ces deux attractions phares, le campus a évidemment mis les petits plats dans les grands avec deux restaurants et une grand boutique. Des recettes spéciales et des produits dérivés uniques ont été imaginés pour célébrer cette nouvelle zone, qui marque le début d'une nouvelle ère pour les Disney Studios, avec deux autres extensions dans les cartons.

Elle devrait se faire en deux étapes. L'ouverture de la zone «Star Wars, Galaxy's Edge», sur le modèle de celles existant en Californie et en Floride est la plus attendue.

Mais ne négligeons pas le très ambitieux projet «Arendelle : le monde de la Reine des Neiges», qui comprend un majestueux chateau situé sur les bords d'un immense lac. Pas de date officielle pour ces projets, mais leur construction serait déjà bien avancée.