Corée du Sud : leur examen universitaire se termine 90 secondes plus tôt que prévu, ils poursuivent le gouvernement en justice

Une petite minute et demie qui débouche sur une bataille judiciaire. Des étudiants sud-coréens ont pris la décision de poursuivre en justice le gouvernement de leur pays après que leur examen d'entrée à l'université s'est terminé 90 secondes plus tôt sur l'horaire prévu.

Cet examen, connu sous le nom de Suneung, est un véritable marathon et fait partie des examens les plus difficiles au monde. Au total, les étudiants passent entre huit et neuf heures sur leurs copies, enchaînant consécutivement les différentes matières.

S'estimant à ce point lésés par ces secondes retirées, les étudiants réclament chacun 20 millions de wons (environ 14.000 euros, NDLR). Pour un certain nombre d'entre eux, ce temps en moins leur a en effet été fatal. Ce qui explique la somme demandée au titre de dommages car elle équivaut à une année d’études pour repasser l’examen, explique la BBC. Au total, 39 étudiants, ont déposé plainte mardi, affirmant ainsi que la cloche a sonné quelques secondes plus tôt que prévu.

L’examen, l'espoir d’une vie

Derrière l’examen se cache en outre l'enjeu d'une vie entière. Les placements universitaires, les futures relations sociales, les opportunités de bourse dépendent des résultats obtenus au Suneung.

Quelques élèves ont tout de suite riposté mais les surveillants ont quand même retiré les copies. Avant le début de la séance suivante, les enseignants ont reconnu l’erreur et ont octroyé 1 minute supplémentaire pendant la pause-déjeuner. Il leur était donc permis de remplir les colonnes vides, mais impossible de corriger les dernières réponses.

Cette erreur a affecté tout le reste de l’examen, a déploré leur avocat. Les étudiants étaient tellement bouleversés qu’ils n’ont pas pu se concentrer sur la suite des épreuves. Certains ont même abandonné et sont rentrés chez eux.

Pour une erreur similaire, le prix à payer est parfois plus sévère. En Chine, un homme a été condamné à un an de prison pour avoir fait sonner la cloche quarante-huit secondes trop tôt.