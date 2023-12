Noël 2023 : qu'est-ce que la bénédiction «Urbi et Orbi» du pape ?

Afin de célébrer Noël, le pape François va donner une bénédiction «Urbi et Orbi» depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome (Italie) ce lundi 25 décembre à midi. Cette dernière, réservée pour les grandes occasions, devrait être consacrée à un large appel à la paix dans le monde.

Un discours d’apaisement en prévision. Ce lundi midi, le pape François va donner une bénédiction «Urbi et Orbi», soit à la ville et au monde, depuis le balcon central de la façade de la basilique Saint-Pierre de Rome (Italie).

Cette bénédiction, instaurée en 1922, est traditionnellement réservée par les papes à leur jour d’élection au siège de Pierre, ainsi que pour les fêtes de Noël et de Pâques. Elle a également été prononcée pour d’autres occasions beaucoup plus rares, comme le 27 mars 2020 lorsque le pape François souhaitait enrayer la pandémie de coronavirus sévissant dans le monde.

Le terme «Urbi et Orbi» symbolise surtout le fait que le pape s’exprimera en tant qu'évêque de Rome et pasteur universel à l'ensemble des catholiques du monde. Cette bénédiction sera particulièrement scrutée à l’international car elle permet au souverain pontife d’adresser des messages politiques.

le saint-père préoccupé par les guerres

Ce dimanche, le pape François a déjà délivré un message de paix alors qu’il présidait la prière de l’angelus depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la Place Saint-Pierre au Vatican. Il en a profité pour inviter les catholiques à soutenir les personnes touchées par les guerres.

«Pensons à la Palestine, à Israël, à l’Ukraine», a indiqué l’évêque de Rome devant plus de 15.000 fidèles rassemblés au pied de l’obélisque, orné du sapin et de la crèche du Vatican à l’occasion de la naissance de Jésus.

Plus largement, le pape François a évoqué ceux qui souffrent quotidiennement «de la misère, de la faim, des esclavages», avant de souhaiter qu’à Noël, Dieu «répande l’humanité dans le cœur des hommes».

Les festivités de Noël, symboles de joie et de rassemblement familial, devraient donc inspirer le pontife argentin a délivré un message de paix et d’espoir dans un contexte géopolitique globalement tendu. Sa bénédiction «Urbi et Orbi» sera largement suivie dans le monde, d’autant plus que son état de santé s’est détérioré ces derniers mois et que les fidèles s’inquiètent à son sujet.

La santé du pape fragilisée

Après avoir multiplié les voyages au cours de l’année, le pape François a vu sa santé décliner rapidement ces derniers mois, au point de se déplacer exclusivement en fauteuil roulant désormais. Pour rappel, il a successivement été atteint d’une infection respiratoire en mars dernier, puis il a dû être hospitalisé en juin pour une opération de l'abdomen.

«Sa santé décline, c'est un homme fatigué» mais «il a toute sa tête. Il est plus que jamais à la barre», a révélé une source vaticane à l’AFP. Le souverain pontife a même récemment admis avoir «plus de mal» à voyager désormais.

En 2023, il a sillonné la planète afin de sensibiliser la communauté catholique sur des thématiques fortes, comme ce fut le cas à Marseille sur les migrations, en Mongolie sur les «périphéries» et en République démocratique du Congo sur les ravages de la guerre dans le pays. François avait toutefois été contraint d'annuler sa participation à la récente COP28.