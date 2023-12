«Un Noël de paix sur terre, aujourd'hui et toujours» : le roi Charles III délivre un message touchant pour Noël

Le roi Charles III a prononcé son traditionnel message de Noël ce lundi 25 décembre, mettant en avant l'environnement et la paix dans le monde.

Un discours rassembleur. Pour son second message de Noël en tant que souverain, le roi Charles III a décidé de miser sur la corde sensible. Dans une vidéo d'un peu plus de 9 minutes, le roi du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a évoqué de nombreuses thématiques, dont celle de la paix.

«À une époque de conflits de plus en plus tragiques à travers le monde, je prie pour que nous puissions aussi tout faire en notre pouvoir pour nous protéger les uns les autres», a-t-il notamment déclaré, souhaitant également «un Noël de paix sur terre, aujourd’hui et toujours».

Très engagé dans la protection de la nature et de l’environnement avant de succéder à la défunte reine Elisabeth II, le roi Charles III s’est également exprimé sur l’environnement. «Nous prenons soin de la terre pour le sort des enfants de nos enfants», a-t-il déclaré.

«Tout au long de ma vie, j'ai été tellement ravi de voir grandir la conscience de la nécessité de protéger la terre et la nature comme la maison que nous partageons tous», a ajouté le roi Charles III, alors que son rôle de souverain le limite désormais à s’exprimer sur de nombreux sujets, bien qu’il soit intervenu lors de la COP 28 à Dubaï.