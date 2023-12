Suisse : l’importation de foie gras et de fourrure bientôt interdite dans le pays ?

Le sort des animaux ne laisse pas la population suisse indifférente. Ainsi, jeudi 28 décembre, deux pétitions signées par plus de 100.000 personnes ont été déposées. Elles exigent une révision de la loi concernant l’importation de foie gras et de certaines fourrures dans le pays.

Les défenseurs de la protection animale montent au créneau. Jeudi 28 décembre, deux pétitions ayant récolté plus de 100.000 signatures ont été déposées à la Chancellerie fédérale de Berne (Suisse) par l’organisation Alliance animale suisse, constituée de trois associations de défense des animaux du pays. Elles prévoient l’interdiction de l’importation de foie gras et de certaines fourrures sur le sol helvétique. Et ce, grâce à des corrections de la constitution fédérale en vigueur.

En Suisse, il est déjà interdit de produire du foie gras «depuis plus de quarante ans», rappelle le plaidoyer «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras». Plus précisément, le texte soutenu 106.448 signataires entend également interdire l’importation de produits fabriqués à base de cet abat.

100.000 signatures recevables suffisent à déclencher un référendum

«L’État doit réfléchir et nous faire une proposition», avançait Katharina Büttiker, la présidente de l’association Animal Trust, à quelques heures du dépôt des signatures. «Si nous ne sommes pas d’accord [avec la proposition de l’État], c’est le peuple qui va décider», ajoute la galeriste qui travaille en étroite collaboration avec Alliance animale suisse. Dans le pays frontalier, 100.000 signatures jugées recevables par la Chancellerie fédérale suffisent en effet à déclencher une initiative populaire.

«Il est hypocrite d’interdire aux éleveurs suisses de produire du foie gras sous peine de sanctions, tout en autorisant l’importation de ce produit s’il est fabriqué à l’étranger», soulignait l’association pour justifier la signature de ses pétitions. Aujourd’hui dans le pays, 200 tonnes de foie gras sont importés chaque année, ce qui fait de la Suisse l’un des pays qui fait acheminer le plus cette marchandise.

En ce qui concerne l’importation de fourrure en terres helvétiques, la pétition portée par le même groupe d'associations et intitulée «Oui à l'interdiction d'importer des produits à base de fourrure fabriqués dans des conditions de cruauté envers les animaux» a récolté 116.140 signatures. Selon l'Alliance Animale Suisse, ces «méthodes d'élevage et de mise à mort contreviennent» à la loi «sur la protection des animaux » en vigueur dans le pays.

Courant septembre, le Parlement suisse et le gouvernement fédéral avaient refusé, d'interdire l'importation de foie gras dans le pays, arguant qu'une telle décision encouragerait un tourisme d'achat vers l'Hexagone, à la défaveur des commerces locaux. Si aucun accord n'est trouvé entre les organisations et le gouvernement, un référendum sera organisé pour laisser la décision d'interdire - ou non - l'importation de ces produits dans le pays.