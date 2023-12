Doit-on s'interdire de manger du foie gras si on a trop de cholestérol ?

C'est une inquiétude légitime lorsque notre bilan sanguin indique trop de mauvais cholestérol. Faut-il s’interdire de manger un plat tel que du foie gras lors du réveillon ?

Au menu du repas de Noël, le foie gras fait partie des invités de première classe. Mais pour ceux qui font attention à leur taux de cholestérol, en manger n’est pas forcément conseillé. Alors faut-il vraiment résister ?

«Rien d’interdit, à part dans les cas graves», affirme le cardiologue François Dievart à CNEWS. «Pour une bonne tranche de foie gras, il n’y pas de problèmes», indique ce spécialiste qui officie à Dunkerque.

En soi, le foie gras n'est pas mauvais, «il faut juste éviter d’entasser les sources de gras». Mais le problème c'est qu'il est souvent servi avec de la confiture, du pain brioché et du vin liquoreux.

Le foie gras en petite dose

«Il n’y a aucun doute sur le fait qu’il ne faut pas en exagérer», a conseillé le cardiologue. Le foie gras contient beaucoup de cholestérol (entre 350 mg et 1 g pour 100 grammes). A condition d'en manger ponctuellement et avec modération, le foie gras n’a pas trop d’impact.

Le cholestérol est produit par le gras des animaux terrestre. «Le gras des animaux marin est moins nocif pour les artères, ainsi que le gras végétal comme la margarine», selon le médecin. L'accumulation des plats de viande, de charcuterie, de couane au menu du réveillon peut s'avérer problématique, d’autant plus quand le plat est réchauffé ou cuit.

Le cholestérol, un danger en excès

Plus le taux du cholestérol est élevé, plus le risque d’AVC ou d’infarctus augmente. «L’enjeu est de baisser le cholestérol pour qu’il ne s’entasse pas et qu'il ne s’infiltre dans les artères», au risque de les boucher en formant des caillots. La cause de l'accumulation du cholestérol est multifactorielle, les personnes obèses et diabétiques sont donc plus à risque.

Le régime est important, mais ne réduit que de 5 à 10% le cholestérol. «Il est nécessaire mais pas suffisant», a précisé le cardiologue. Il vaut mieux avoir de bonnes habitudes alimentaires.