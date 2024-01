États-Unis : après l’incident d’un hublot qui s’est détaché en plein vol, tous les Boeing 737-max 9 cloués au sol

Près de 171 appareils 737 MAX 9 de Boeing ont été immobilisés et seront inspectés après une demande de l'Agence fédérale américaine de l'aviation civile suite à un incident survenu ce vendredi lors d'un vol d'Alaska Airlines, où un hublot s'était détaché.

Une immobilisation générale et un énorme coup dur pour Boeing. Ce samedi 6 janvier, l’Agence fédérale américaine de l'aviation civile (FAA) a ordonné l’inspection de 171 appareils 737 MAX 9 de Boeing après le détachement d'un hublot sur un vol Alaska Airlines, ce vendredi, peu après son décollage.

Avant l'annonce de la FAA, qui «impose aux opérateurs d’inspecter l’appareil avant un nouveau vol», la compagnie aérienne américaine Alaska Airlines avait déjà neutralisé la totalité de ses 65 avions de ce modèle.

Une mesure également adoptée par Turkish Airlines, qui a cloué au sol cinq Boeing 737 MAX 9 afin de les inspecter, mais aussi Aeromexico. De son côté, United Airlines a déjà examiné 33 appareils et a laissé au sol 46 appareils en attente d’inspection.

Un modèle avec de nombreux incidents importants

Cet incident, survenu sur un vol entre Portland et Ontario, en Californie, intervient après que le 737 MAX a connu une série de problèmes techniques et deux accidents ces dernières années : en 2018, un avion de la compagnie Lion Air s’était écrasé au large de l’Indonésie, faisant 189 morts, tandis que 149 personnes étaient décédées en 2019 en Éthiopie sur un vol Ethiopian Airlines.

Plus récemment, Boeing a dû ralentir ses livraisons à cause de problèmes sur le fuselage, en particulier sur la cloison étanche arrière de l'appareil. À fin décembre, Boeing avait livré au total plus de 1.370 exemplaires du 737 MAX et son carnet de commandes atteignait plus de 4.000 unités.

Suspendues par la Chine depuis les accidents, les livraisons de 737 MAX aux compagnies chinoises n'ont toujours pas repris.