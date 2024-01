États-Unis : la porte qui s’est détachée d’un Boeing 737 d'Alaska Airlines retrouvée dans un jardin

Dimanche soir, les autorités aéronautiques américaines ont annoncé avoir retrouvé le panneau de porte qui s'est détaché en plein vol d'un avion de la compagnie Alaska Airlines peu après son décollage. Une pièce dont l'examen devrait contribuer à déterminer les causes de l'accident.

Une importante trouvaille. Le hublot qui s’est détaché d’un Boeing 737 en plein vol vendredi dernier a été retrouvé dans le jardin d’un américain, ce qui va permettre à l’enquête d’avancer.

Jennifer Homendy, la cheffe du National Transportation Safety Board (NTSB) a annoncé qu'un enseignant, identifié comme «Bob», avait trouvé la porte dans son jardin de la ville de Portland, dans l'État américain de l'Oregon.

«Je suis heureuse d'annoncer que nous avons trouvé le panneau de porte», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse.

De quoi faire avancer l’enquête

«Bob a pris une photo. Sur les photos, je peux juste voir l'extérieur du panneau de la porte, les parties blanches. Nous ne voyons rien d'autre, mais nous allons aller le chercher et commencer à l'analyser», a ajouté Jennifer Homendy.

Pour rappel, l'incident est survenu vendredi, vers 18h30 (heure locale), peu après le décollage d'un vol Alaska Airlines de l'aéroport international de Portland.

Une porte s'est ouverte et s’est détachée de la carlingue en plein vol. L'appareil, qui transportait 171 passagers et 6 membres d'équipage, était alors à près de 5.000 m d'altitude. L'avion est rapidement retourné à Portland et aucun blessé n'est à déplorer.

Cette découverte devrait ainsi aider à comprendre la cause de cet incident très rare qui a conduit à clouer au sol des Boeing 737 MAX 9 et à annuler des dizaines de vols dans le monde également.