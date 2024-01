Portugal : un avion manque de s’écraser lors de son atterrissage en raison d’une panne de moteur (vidéo)

Au Portugal, un avion a failli s’écraser lors de son atterrissage à Madère après avoir subi une panne de moteur. L’appareil a ensuite été dévié vers l’aéroport de Las Palmas de Grande Canarie.

Une grosse frayeur. Ce samedi 6 janvier, le vol SK2901 de la compagnie aérienne Scandinavian Airlines, reliant Stockholm à l’île de Madère a manqué de s’écraser lors de son atterrissage à l’aéroport de Cristiano Ronaldo à Funchal, au Portugal. En cause : une panne de moteur causée par le vent lorsque l’appareil s’est approché de l’aéroport portugais.

Sur les images, on peut voir l’avion faire face aux fortes rafales en atterrissant avant de rebondir rapidement sur la piste et de redécoller.

A visible No.1 engine surge on a Scandinavian Airlines Airbus A320N aircraft (SE-ROE) as it experienced a hard landing on Runway 23 of the Funchal Airport (FNC), Madeira, Portugal.





