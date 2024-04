Pessah 2024 : pourquoi les juifs vont-ils laisser une chaise vide à leur table cette année ?

À partir de ce lundi 22 avril au soir, les juifs entameront les festivités de Pessah dans un contexte géopolitique anxiogène. Les familles des otages retenus dans la bande de Gaza ont appelé, samedi 20 avril, les Israéliens à laisser une chaise vide lors du premier repas rituel de Seder, qui marque le début de la fête juive de Pessah.

Un Pessah différent. Comme chaque année, les juifs du monde entier vont célébrer Pessah à compter de ce lundi 22 avril et ce jusqu'au mardi 30 avril prochain. Alors que la situation géopolitique demeure compliquée, entre les otages du Hamas et l’attaque de l’Iran contre Israël, les festivités ne se dérouleront pas de la même manière.

De ce fait, le président israélien, Isaac Herzog, a appelé les familles israéliennes à laisser «une chaise vide» pour le Seder, un repas propre aux retrouvailles, dans une vidéo postée sur X vendredi 19 avril. Il est en effet difficile de ne pas penser aux otages durant cette fête d'une semaine, considérée comme l'une des plus importantes du calendrier.

השנה כולנו משאירים כיסא ריק בשולחן הסדר. pic.twitter.com/0UXxAAm7gf — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) April 19, 2024

Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, a invité, à son tour, la communauté juive de France à faire de même, estimant que Pessah va «prendre toute sa signification cette année».

«Il y a nécessairement une résonance particulière» cette année puisque que la fête s'inscrit pour la première fois dans l'après 7-Octobre et prendra «une dimension et une solennité encore plus forte», a observé le président du Consistoire central Elie Korchia, dont les propos ont été relayés par l'AFP.

Des rassemblements pour demander la libération des otages

Avec un demi-million de personnes juives en France, le pays ne se mobilise pas qu’à l’occasion de Pessah. Depuis les attaques du Hamas en Israël, un rassemblement est organisé tous les vendredi à midi au Trocadéro pour demander la libération des otages.

Pour rappel, plus de 250 personnes avaient été enlevées lors des attaques sans précédent du Hamas dans le sud d'Israël, 129 restent retenues à Gaza, dont 34 sont mortes d'après des responsables israéliens. Une centaine avaient été libérées à la faveur d'une trêve fin novembre.

La Pâque juive intervient une dizaine de jours après les attaques de l'Iran contre Israël, le 13 avril dernier. Au lendemain de cette offensive, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé aux préfets de renforcer la sécurité devant les lieux de culte juifs ainsi que devant les écoles confessionnelles.