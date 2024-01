Danemark : Frederik X devient le nouveau roi de l'une des plus vieilles monarchies au monde

Après cinquante-deux ans de règne, la reine du Danemark Margrethe II a abdiqué. Ce dimanche 14 janvier, son fils, le prince Frederik X, a officiellement pris sa succession au trône et a été proclamé roi.

Un nouveau monarque à la tête de la plus vieille monarchie d'Europe. Frederik X, 55 ans, est devenu, ce dimanche 14 janvier, roi du Danemark à l'abdication de sa mère Margrethe II après un règne de 52 ans. Après un dernier tour en carrosse à travers Copenhague devant des dizaines de milliers de personnes agitant des drapeaux danois, la reine Margrethe, qui avait annoncé son abdication le 31 décembre dernier, est arrivée au palais de Christiansborg. Lors d'un Conseil d'État, elle a signé, peu après 14h, son acte d'abdication, une première en 900 ans dans le royaume scandinave.

Le Danemark est un royaume depuis l'époque viking et le règne de Gorm le Vieux (mort autour de 958), auquel avait succédé son fils Harald à la dent bleue, devenu mondialement connu pour avoir prêté - involontairement - son nom à la technologie sans fil Bluetooth. Margrethe II et Frederik X font partie de la maison de Glücksburg, une branche de la maison d'Oldenburg, à la tête du Danemark depuis 1448.

100.000 personnes au rendez-vous

Les images diffusées par la télévision peu après ce moment solennel la montrent très émue, vêtue d'un ensemble rose foncé, signer le document avant de se lever et d'indiquer à Frederik, à sa droite, de s'installer dans son fauteuil en bout de table. Margrethe a ensuite quitté le Conseil, auquel participent le gouvernement, le nouveau roi, sa femme et leur fils aîné Christian - nouveau prince héritier - libérée de son rôle de monarque et chef de l'État. Sa voiture a quitté le palais sous les hourras des badauds.

Frederik X a été présenté à son peuple à 15h par la Première ministre Mette Frederiksen au balcon de Christiansborg, qui est à la fois un palais royal et un bâtiment gouvernemental situé au centre de Copenhague. Le nouveau roi avait à ses côtés sa femme, la reine Mary. D'origine australienne, cette dernière est la première reine du pays à ne pas avoir le sang bleu.

Cet événement a largement été suivi par les danois. En effet, quelque 100.000 personnes sont venues de tout le pays pour apercevoir la famille royale, certains étant arrivés avec plus de cinq heures d'avance. À Copenhague, les hôtels avaient été pris d'assaut et il était quasi impossible de gagner Copenhague par transport collectif ce week-end.

Un retrait surprise

L'accès de la place du palais de Christiansborg avait été fermé au public peu après 13h à cause de l'afflux de personnes. Le protocole de la journée reflète dans les grandes lignes la tradition de succession du Danemark. Aucun dignitaire étranger n'avait été convié, et le souverain, qui ne porte pas de couronne, ne monte littéralement pas sur un trône.