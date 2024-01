États-Unis : la tempête de neige dans l’Iowa menace le premier caucus républicain

Le coup d’envoi des primaires américaines pour l’élection présidentielle approche, mais la tempête de neige dans l’État de l’Iowa pourrait perturber la bonne tenue du tout premier caucus de 2024.

Seuls les plus courageux oseront sortir par -20°C pour aller voter. Ce lundi 15 janvier marque le coup d’envoi des primaires américaines pour l’élection présidentielle, avec le caucus républicain organisé dans l’Iowa. Toutefois, une inconnue est venue s’ajouter à l’équation déjà complexe du processus électoral de l’État : la tempête de neige.

La vague de froid qui balaye cet État du Midwest a été qualifiée de «dangereuse» par les autorités. À Des Moines, la capitale, les températures s’approchaient des -17°C samedi, et devaient chuter d’encore 10°C dans la nuit.

Avec des routes enneigées ou verglacées, le vent, et les températures polaires, les habitants, et notamment les plus âgés, pourraient rencontrer beaucoup de difficultés à sortir de chez eux. La plupart des vols, censés acheminer les journalistes, militants et bénévoles pour suivre la toute première échéance électorale de 2024 ont été annulés ou redirigés vers les Etats voisins. Des températures extrêmes sont attendues pour la nuit de lundi à mardi, pouvant descendre jusqu’à -29°C.

Un scrutin impossible à réaliser à distance

Il sera donc difficile pour les électeurs d’aller participer au caucus républicain, puisqu’il n’est pas possible de voter par correspondance ou par procuration pour ce type de scrutin. Les conditions météorologiques ont obligé les principaux candidats à la primaire républicaine, Donald Trump, Ron DeSantis et Nikki Haley, à revoir leurs agendas et à annuler ou reporter certains de leurs rassemblements.

L’Iowa ne représente qu’une toute petite partie du nombre de délégués républicains qui voteront pour désigner leur candidat pour la présidentielle. Toutefois, cet État étant le premier du calendrier de la présidentielle, une victoire dans l’Iowa permet de donner un coup de pouce au candidat qui arrivera en tête pour les campagnes dans les autres États, et peut donc être de bon augure pour la suivre du marathon des primaires. Donald Trump reste pour l'heure largement favori dans la course républicaine.