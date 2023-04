Présidentielle américaine : qui sont les candidats pour 2024 ?

L’actuel président américain, Joe Biden, a annoncé sa candidature pour l'élection 2024, ce mardi 25 avril. Il pourrait affronter une nouvelle fois Donald Trump, également candidat, mais d’autres personnalités politiques sont également en lice.

Se dirige-t-on vers un nouveau duel Biden versus Trump en 2024 ? Si cette hypothèse semble plutôt probable, d’autres personnalités politiques ont d’ores et déjà annoncé leur candidature pour la prochaine élection présidentielle américaine.

Joe Biden (Démocrate)

LEAH MILLIS / Reuters

Joe Biden a déclaré son intention de concourir à sa réélection ce mardi en postant une vidéo sur ses réseaux sociaux, quatre années jour pour jour après l’annonce de sa première candidature. Sa participation à l’élection 2024 ne suscite pas un enthousiasme débordant, même au sein de son propre camp, notamment en raison de son âge. En cas de réélection, Joe Biden, qui est déjà le président américain le plus vieux en exercice, quitterait le pouvoir à 86 ans.

Le démocrate devra réussir à convaincre les électeurs de lui refaire confiance pour quatre années supplémentaires, et faire oublier son âge à ses électeurs. Il devra également les convaincre de sa capacité à résorber l’inflation et le chômage aux Etats-Unis, qui font partie des principales préoccupations de la population.

Robert F. Kennedy Jr (Démocrate)

BRIAN SNYDER / Reuters

Neveu de l’ancien président John Fitzgerald Kennedy, Robert F. Kennedy Jr a annoncé sa candidature à l'investiture démocrate pour 2024 une semaine avant Joe Biden. Ancien avocat spécialisé dans le droit de l’environnement, il est connu pour ses engagements en faveur du climat ou de la propreté de l’eau dans les grandes villes américaines, mais également pour ses positions contre les vaccins.

La pandémie de Covid-19 lui a donné un statut de véritable leader antivax. Il avait même dû s’excuser pour avoir comparé les restrictions à l’encontre de la population pendant la crise sanitaire à celles dictées par l’Allemagne nazie. En raison de ses opinions et discours controversés, sa propre famille ne lui a pas apporté de soutien, préférant se ranger derrière Joe Biden.

Marianne Williamson (Démocrate)

JOSEPH PREZIOSO / AFP

Déjà candidate en 2020 à la primaire démocrate, Marianne Williamson, écrivaine à succès, a été la première à annoncer sa candidature, en mars dernier. Agée de 70 ans, elle est considérée comme la «gourou d’Oprah Winfrey», en raison de son apparition régulière dans les émissions de l’animatrice star pour y donner des conseils de développement personnel, son domaine d’expertise.

Marianne Williamson fait partie de l’aile progressiste du parti démocrate. Elle est notamment très engagée dans la lutte contre la pauvreté, soutient des organismes de lutte contre le sida, et a proposé la création d’un ministère de la Paix aux Etats-Unis. Ses idées et sa personnalité excentrique ne lui avaient cependant pas permis de faire la différence face à Joe Biden, et elle plafonnait à 0,3% des intentions de vote.

Donald Trump (Républicain)

EVELYN HOCKSTEIN / Reuters

Donald Trump est embourbé depuis plusieurs semaines dans de lourdes affaires judiciaires, et est même le premier président américain à être inculpé au pénal. Malgré cela, il reste très largement en tête des intentions de vote pour l’investiture des Républicains. «Afin de rendre à l'Amérique sa grandeur et sa gloire, j'annonce ma candidature à l'élection présidentielle», avait-il déclaré lors de l’annonce de sa candidature.

Malgré les affaires judiciaires qui le suivent, Donald Trump est déterminé à reprendre la Maison blanche, après l’avoir cédée à Joe Biden il y a quatre ans. Sa stratégie repose sur la dénonciation de la «chasse aux sorcières» de la part de ses opposants, dont il estime être victime. Il est donc probable qu'il affronte une nouvelle fois Joe Biden en 2024.

Nikki Haley (Républicain)

KEVIN LAMARQUE / Reuters

Nikki Haley a été l’ambassadrice de Donald Trump aux Nations unies lorsqu’il était président, et est la seule femme à avoir annoncé sa candidature pour l’investiture républicaine pour le moment. Cette dernière avait quitté l’administration Trump en 2018, avant que sa réputation ne soit trop liée à celle de l’ancien président.

Fille d’immigrés indiens, Nikki Haley est devenue la première femme, qui plus est non blanche, gouverneure de Caroline du Sud. Lors de ses dernières prises de parole concernant les élections 2024, elle a appelé à une «nouvelle génération de dirigeants», et a notamment critiqué le bilan des Républicains lors des dernières élections. Selon les premières enquêtes d’opinion, elle ne risque cependant pas de faire de l’ombre à Donald Trump pour 2024.

D'autres candidats du côté républicains

Si les Démocrates n’ont pour l’heure que trois prétendants déclarés à la Maison blanche, côté Républicains, les candidatures se multiplient. Outre Donald Trump et Nikki Haley, cinq autres personnes ont d’ores et déjà annoncé officiellement se lancer dans la course du Grand Old Party.

Parmi eux, on retrouve notamment Vivek Ramaswamy, surnommé par la presse américaine le «PDG Anti-woke». Ce chef d’entreprise dans le secteur de la biotechnologie s’est reconverti dans la politique depuis 2020, du côté des conservateurs. On retrouvera également Larry Elder, ancien animateur radio, l’homme d’affaires Perry Johnson, l’ancien gouverneur de l’Arkansas et membre de l’administration Bush Asa Hutchinson, et enfin Corey Stapleton, ancien secrétaire d'Etat du Montana.

Les candidats pressentis

Outre la dizaine de candidats officiels, d’autres personnalités sont également pressenties pour se présenter à la présidentielle 2024. Selon la presse américaine, du côté démocrate, l’ancien candidat de 2020 Pete Buttigieg, qui avait été battu par Joe Biden, pourrait également rejoindre la course. On pourrait également retrouver Stacey Abrams, militante pour les droits des personnes afro-américaines, figure montante du parti démocrate qui avait failli remporter le siège de gouverneur de Géorgie aux dernières élections.

Concernant les Républicains, des figures majeures du parti pourraient également se lancer dans la course. L’un des noms qui revient le plus souvent reste celui de Ron DeSantis, le très conservateur gouverneur de Floride, prêt à faire de la concurrence à Donald Trump. L’ancien Vice-président de ce dernier, Mike Pence, pourrait également tenter de rejoindre la Maison blanche. Tim Scott, le seul sénateur noir du GOP, dans l’Etat de Caroline du Sud, pourrait également se présenter selon la presse, ainsi que John Bolton, ancien conseiller à la Sécurité, et ambassadeur aux Nations unies sous George W. Bush.