Ariel, la chienne à 6 pattes qui avait été abandonnée, a été opérée

L’histoire d’Ariel, une chiennne à six pattes abandonnée en septembre dernier au pays de Galles, avait ému le monde entier. Grâce à la solidarité de particuliers et le travail de chirurgiens, l’épagneul, âgée désormais de 7 mois, a pu être opéré avec succès et retrouver une vie normale.

De l’abandon à la solidarité. En septembre dernier, Ariel, une chienne à six pattes, avait été retrouvée abandonnée sur le parking d’un supermarché dans le Pembrokeshire, un comté situé dans le sud-ouest du pays de Galles. L’histoire de cet épagneul de 7 mois avait déclenché un élan de solidarité dans le monde entier. Pour cause, environ 15.000 livres sterling ont été collectées pour Ariel, ce qui lui a permis de subir une opération pouvant changer sa vie.

Et cette intervention aura livré de biens belles surprises pour l’animal et les chirurgiens. Ces derniers l'ont amputé de deux pattes et réussi à sauver les quatre membres dits «normaux» de la chienne alors qu’ils craignaient de devoir amputer l’un d’entre eux.

Un traitement médical complexe

«Le vétérinaire qui a évalué Ariel a remarqué qu'en plus de ses deux pattes arrière excédentaires, elle avait une vulve supplémentaire», a déclaré à la BBC Mikey Lawlor, fondateur et directeur de Greenacres Rescue, près de Haverfordwest, qui avait recueilli l'animal après l'avoir découverte seule, maigre et en état de détresse. Par la suite, un scanner a indiqué que la chienne de 7 mois n’avait qu’un seul rein. Une révélation qui a compliqué les choses pour les chirurgiens car cela a rendu le traitement médical nécessaire encore plus complexe.

Seulement, les complications ne se sont pas arrêtées là. Selon Mikey Lawlor, le bassin d’Ariel ne s’est jamais formé correctement. La raison ? Deux articulations de la hanche sont présentes d’un même côté. «En conséquence, sa jambe arrière droite normale n'avait pratiquement aucun tonus musculaire, et il était donc possible qu'elle doive être enlevée également», a précisé à la BBC le fondateur de Greenacres Rescue. Mais cela n'a pas été le cas, la chienne ayant montré des signes de renforcement lors des derniers mois.

Eviter les infections

Ariel, qui tient son nom du personnage de la Petite Sirène de Disney, car ses pattes arrière supplémentaires ressemblaient à la queue d’une sirène, a donc été opérée jeudi dernier à l’hôpital Langford Vets Small Animal Referral, situé dans le Somerset, en Angleterre. «Il y a eu deux interventions qui ont duré environ deux heures, mais tout s'est bien passé», a assuré Mikey Lawlor. Ce dernier a précisé que l’épagneul était debout dès le lendemain et pouvait marcher, manger et boire. «Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour qu'elle n'attrape pas d'infections, mais elle est vraiment entre de bonnes mains», a-t-il ajouté.

Pour la suite, le fondateur Greenacres Rescue espère qu’Ariel sorte de la clinique vétérinaire très prochainement afin qu’elle puisse retourner dans sa famille d’accueil dans l’ouest du pays de Galles. «Ensuite, après plusieurs semaines de physiothérapie et de convalescence, nous chercherons à lui trouver un foyer définitif», a-t-il conclu.

L’histoire de cette chienne a ému le monde entier. Mikey Lawlor assure même avoir reçu des appels et des courriels provenant d’aussi loin que New York et l’Australie.