Grande-Bretagne : un enfant de 12 ans obtient un score plus élevé à un test de QI que celui d'Albert Einstein

Rory Bidwell, un enfant de 12 ans originaire du comté de Devon en Grande-Bretagne, a été admis à Mensa, une association de personnes à haut QI après avoir obtenu des résultats supérieurs à ceux d'Albert Einstein et du physicien théoricien Stephen Hawking.

Un jeune garçon âgé de seulement 12 ans fait sensation en Grande-Bretagne ces derniers jours. Rory Bidwell a réalisé la prouesse d'obtenir le score maximum de 162 au test de QI Cattell III-B. Et ce alors que le petit prodige n'avait pas eu connaissance du test en amont. Un exploit puisque son score dépasse celui d'un certain Albert Einstein, qui avait lui réalisé un total de 160, tout comme Stephen Hawking, célèbre physicien théoricien, professeur de mathématiques à l'université de Cambridge entre 1980 et 2009.

Rory Bidwell a passé le test de deux heures à Exeter seulement quinze jours après son douzième anniversaire. Quelques jours plus tard, il a été contacté par Mensa, la prestigieuse société réservée aux personnes dont le QI se situe dans les 2% les plus élevés. L'association a pour but de permettre l'épanouissement de ces personnes au «sein d'une communauté chaleureuse et stimulante».

Selon Sky News, la mère du jeune prodige, Abi Bidwell, a confié au média que son fils était détendu durant l'évaluation. «Il est même allé tranquillement aux toilettes pendant une partie du test». Elle est également revenue sur la précocité de son fils «doté d'un cerveau incroyable, capable de comprendre les choses et de mémoriser les informations», qui a montré des signes d'intelligence dès l'âge de 2 ans en réalisant seul des puzzles de 100 pièces selon la North Devon Gazette.

Rory Bidwell, élève à l'école Great Torrington, possède plusieurs cordes à son arc. C'est également un jeune athlète passionné de cross-country, football ou encore rugby.