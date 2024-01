Crash d’un avion militaire russe avec 65 prisonniers ukrainiens à bord : ce que l’on sait

Un avion militaire russe Il-76 transportant 65 prisonniers de guerre ukrainiens, en vue d’un échange, s’est écrasé dans la région de Belgorod ce mercredi matin.

Un tragique accident aérien a secoué la région de Belgorod, à proximité de la frontière entre la Russie et l'Ukraine. Un avion de transport militaire russe Il-76, en mission pour le transfert de 65 prisonniers de guerre ukrainiens, s'est écrasé ce mercredi. Les autorités russes ont rapidement confirmé l'incident, précisant les circonstances entourant le crash.

Fuller video of the IL-76 crash. There appears to be a smoke cloud in the sky at 00:20.





Russian sources immediately proposed a theory that the plane carried Ukrainian P.O.W.s, but so far, there's no indication of that. Ukrainian side says the plane carried S-300 missiles. pic.twitter.com/Er18uMO0Ok

