Que va faire le président Emmanuel Macron en Inde ?

Emmanuel Macron est invité d’honneur en Inde ce jeudi et ce vendredi, après avoir reçu avec la même solennité le Premier ministre indien Narendra Modi l’année dernière, lors de la fête nationale. Une visite prouvant l’importance des liens diplomatiques entre les deux pays.

C’est au tour d’Emmanuel Macron d’être l’invité d’honneur. Le président de la République est en visite ce jeudi et ce vendredi en Inde. Le chef de l’État avait lui-même reçu le Premier ministre indien Narendra Modi à l’occasion de la Fête nationale, le 14 juillet dernier.

«Il s'agit d'une marque de confiance particulièrement importante de la part des Indiens à l'égard de la France, et ce dans la continuité de la visite du Premier ministre Narendra Modi pour le 14 juillet», s’est félicité l’Élysée.

Cette nouvelle visite est une sorte de retour d’ascenseur, et va se dérouler à peu près sur le même modèle que la visite du chef du gouvernement indien à Paris. Emmanuel Macron assistera, depuis la tribune officielle, à une grande parade militaire à New Delhi, dans laquelle un contingent français va défiler, à l’occasion de la 75e édition de la Fête de la Constitution indienne. Le président sera également reçu à Jaipur, la capitale régionale de l’État de Rajasthan, au sud de New Delhi.

En 2023, Paris et New Delhi ont fêté les 25 ans du partenariat franco-indien, et souhaitent affirmer les liens entre les deux pays et continuer leur collaboration. Ce renforcement des liens a lieu alors que l’Inde a de plus en plus de poids stratégique en Asie, où la France souhaite développer son influence. Elle est également la première puissance démographique mondiale, avec 1,43 milliard d’habitants.

Thomas Pesquet accompagnera le président

Selon l’Élysée, Emmanuel Macron et Narendra Modi vont notamment évoquer l’épineux sujet de l’Ukraine lors de cette visite, alors que l’Inde refuse toujours de sanctionner la Russie, et lui achète notamment le pétrole boycotté par l'Europe. Il sera également question du Moyen-Orient, de la Chine, et des questions de défense. La France envisage également de vendre six réacteurs EPR à l’Inde pour un projet de centrale nucléaire à Jaitapur.

Le chef de l’État sera par ailleurs accompagné de l’astronaute Thomas Pesquet, l’Inde et la France partageant de nombreux programmes dans le domaine spatial.

Certaines associations appellent cependant le président de la République à aborder le sujet des droits de l'Homme avec Narendra Modi, accusé de dérives autoritaires et d'exercer une forte répression contre ses opposants et contre les minorités religieuses du pays.