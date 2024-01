Ce mardi 30 janvier, la ville de Levittown en Pennsylvanie a été le théâtre d'un crime effroyable. Un homme d'une soixantaine d'années a été décapité par son fils, qui a ensuite exhibé sa tête en trophée dans une vidéo postée sur YouTube. Il reprochait à son père d'être un «traître à son pays».

C'est une affaire digne d'un film d'horreur. Ce mardi 30 janvier, à Levittown, une ville de 50.000 habitants de la Pennsylvanie (États-Unis), un homme âgé de 68 ans a été tué par son fils. Mais le parricide a pris un tournant sordide lorsque le meurtrier a publié une vidéo sur YouTube, où il a fièrement exhibé la tête de sa victime, tout en l'accusant d'avoir été un «traître à son pays».

Selon les informations du média américain Fox29, la police aurait retrouvé le corps du père dans la salle de bain de la maison. Après avoir visionné la vidéo, les enquêteurs ont retrouvé la trace du suspect, Justin Mohn, âgé de 33 ans, qui a été placé en garde à vue.

Dans cette vidéo dérangeante, l'homme présente «la tête de Mike Mohn, un employé fédéral depuis vingt ans ans et mon père. Il est maintenant en enfer pour l'éternité en tant que traitre à son pays.» Il a ensuite lancé un appel à la chasse à l'homme, promettant d'offrir la somme d'un million de dollars pour celui qui assassinera des personnalités de l'administration de Joe Biden, comme le directeur du FBI, Christopher Wray, le procureur général des États-Unis Merrick Garland et l'un de ses prédécesseurs, Bill Barr.

