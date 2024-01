Suède : ce que l'on sait de l'objet «dangereux» trouvé dans l'enceinte de l'ambassade d'Israël

Ce mercredi, la police suédoise a annoncé avoir détruit un «objet possiblement dangereux» qui avait été découvert dans l'enceinte de l'ambassade israélienne à Stockholm à la mi-journée.

Le pire a peut-être été évité. Comme l'a annoncé la police suédoise ce mercredi 31 janvier, un «objet possiblement dangereux» a été découvert dans l'enceinte de l'ambassade israélienne vers 13h08 le même jour.

«L'objet possiblement dangereux a été trouvé à l'intérieur de l'enceinte (de l'ambassade, ndlr) et a été détruit sur place», ont expliqué les autorités de Stockholm, précisant qu'une enquête préliminaire avait été ouverte pour tentative de destruction publique grave.

D’après les démineurs de la police, il s’agissait d’un objet contondant. «Aujourd'hui, nous avons été victimes d'une tentative d'attentat contre l'ambassade d'Israël à Stockholm et ses employés», a écrit sur X Ziv Nevo Kulman, l'ambassadeur d'Israël en Suède. «Nous ne serons pas intimidés par la terreur», a-t-il ajouté. La police scientifique s'est rendue sur place pour trouver d'éventuelles traces et récupérer les images de surveillance dans la zone, ont précisé les autorités suédoises.

120 plaintes pour incitation à la haine antisémite

Sur les deux mois suivant le début de la guerre entre Israël et le Hamas, 120 plaintes pour incitation à la haine antisémite ont été enregistrées en Suède, selon des chiffres de la police obtenus par l'AFP.

Début décembre, le Premier ministre conservateur suédois Ulf Kristersson et des membres de son gouvernement ont participé à une marche contre l'antisémitisme dans le centre de Stockholm. Le dirigeant s'est dit «très préoccupé par le fait que l'antisémitisme se propage en Suède et dans d'autres pays européens».

Le 7 octobre, des commandos du Hamas venus de Gaza ont mené une attaque sans précédent sur le sol israélien, qui a entraîné la mort de 1.140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels israéliens.

En riposte, Israël a juré d'«anéantir» le Hamas et lancé une vaste opération militaire et assiégé Gaza, faisant 26.900 morts, en grande majorité des civils, femmes, enfants et adolescents, selon le ministère de la Santé du mouvement palestinien.