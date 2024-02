États-Unis : le chancelier allemand Olaf Scholz à Washington pour négocier le déblocage d’aides pour l’Ukraine

Le chancelier allemand Olaf Scholz va rencontrer Joe Biden ce vendredi à Washington, sur fonds de négociations difficiles au Congrès américain pour faire voter un nouveau paquet d’aides pour l’Ukraine, et de tensions au Moyen-Orient.

Près de deux ans après l’invasion russe sur son territoire, l’Ukraine a toujours besoin du soutien de ses alliés, et en particulier des Etats-Unis. Cependant, le Congrès américain se déchire sur la question d’une nouvelle aide financière et militaire pour Kiev. C’est pourquoi le chancelier allemand Olaf Scholz va rendre visite ce vendredi au président Joe Biden à Washington.

«Nous devons trouver un moyen pour ensemble faire plus», a-t-il déjà déclaré jeudi, la veille de sa rencontre avec le président américain, jugeant les aides envoyées à l’Ukraine par l’Union européenne et les Etats-Unis «insuffisantes».

L’Union européenne s'est récemment mise d'accord, non sans mal, sur une enveloppe de 50 milliards d'euros jusqu'à 2027, après la levée par la Hongrie de son veto. Cependant, aux Etats-Unis, un paquet de 60 milliards de dollars est bloqué depuis des mois, en raison de profonds désaccords au Congrès américain.

Les Républicains, majoritaires à la Chambre des représentants, font face à des divisions internes concernant cette nouvelle enveloppe, entre ultra-conservateurs et élus plus modérés. Sous l’influence de Donald Trump, qui garde à œil sur ses troupes au Congrès, de nombreux élus républicains ont voté contre ce nouveau paquet d’aide ce mercredi au Sénat, malgré d’intenses négociations.

L'Ukraine en difficulté

Malgré des plaidoyers récurrents de Joe Biden pour débloquer ces fonds, le projet reste toujours bloqué, alors que pour être adopté, il doit préalablement être adopté par les deux chambres du Congrès. Par ailleurs, le président américain a souhaité lier les aides pour l'Ukraine et pour Israël, qui ne peut donc pour le moment pas recevoir de soutien matériel de son allié historique.

Ce refus d’une nouvelle aide pour Kiev est à la fois un énorme revers pour l’Ukraine, en difficulté face à l’adversaire russe, mais également une profonde déconvenue pour Joe Biden face à ses alliés européens, qui se sont mis d’accord pour une nouvelle enveloppe.

«Le message que nous devons ensemble envoyer dans les jours et semaines à venir est que (notre soutien) va durer aussi longtemps que nécessaire et qu'il sera assez important» pour permettre à Kiev de riposter, a insisté Olaf Scholz en amont de sa visite aux Etats-Unis. Il estime qu'une victoire de la Russie dans ce conflit pourrait lourdement fragiliser l'Europe et l'OTAN. L’Allemagne est le deuxième contributeur d'aides à l'Ukraine en valeur absolue après les Etats-Unis. Berlin a par ailleurs pratiquement doublé le budget de son soutien militaire, à plus de sept milliards d'euros cette année.

Cette semaine, l’Ukraine a demandé à ses alliés occidentaux de lui envoyer des armes et des munitions, après une nouvelle attaque aérienne «massive» de la Russie, qui a fait au moins cinq morts et une quarantaine de blessés.