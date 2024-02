«Je n’ai pas de problèmes de mémoire», se défend Joe Biden après le rapport accablant d'un procureur spécial

Ce jeudi 8 février, Joe Biden a appris qu'il ne serait pas poursuivi après avoir emporté chez lui des documents confidentiels. Mais dans son rapport, le procureur spécial a parlé d'un «homme âgé avec une mauvaise mémoire». Ce qui a ulcéré le président américain.

Une mise au point hargneuse. Dans la nuit de ce jeudi 8 au vendredi 9 février, Joe Biden a sèchement répondu au rapport qui a été dressé contre lui par le procureur spécial en charge de l'enquête sur les documents confidentiels que le président américain avait ramené chez lui.

Dans ce dossier de 388 pages, Robert Hur l'a décrit comme «un homme âgé avec une mauvaise mémoire», constatant également que «sa mémoire avait empiré». «Comment diable ose-t-il ?», s'est sévèrement étonné Joe Biden, face à l'affirmation que le président «ne se souvenait plus quand il était vice-président».

Face à la publication de ce rapport, le pensionnaire du Bureau ovale a vivement réagi, cette nuit. «Je suis bien intentionné, je suis un homme âgé et je sais ce que je fais, bon sang. Je n'ai pas de problème de mémoire», a-t-il assuré.

BREAKING: After saying my memory is fine - Biden just referred to Sisi as the president of Mexico, not the president of Egypt. pic.twitter.com/BBTieFDaw6

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) February 9, 2024