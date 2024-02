Barcelone sous le choc après de violentes agressions contre des femmes sur le quai d'un métro (vidéo)

Au moins trois femmes ont subi, vendredi 9 février, une violente agression sur le quai du métro à Barcelone, en Espagne. Selon les images de vidéosurveillance, qui ont permis d’identifier le suspect, le nombre de victimes pourrait s’élever à dix. Une enquête a été ouverte.

Une violente agression. La scène s’est déroulée ce vendredi matin dans l'une des stations du métro barcelonais. Un homme a été filmé par des caméras de vidéosurveillance en train d’agresser plusieurs femmes violemment. L’assaillant, un homme d’une trentaine d’années, et bien connu des services de police, a été localisé, puis arrêté dans la soirée.

Les forces de l’ordre ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour inciter d’autres victimes à se signaler. Et pour cause, selon les images de vidéosurveillance, l’agresseur aurait attaqué une dizaine de femmes sur son passage, et seule une victime a déposé plainte.

Poursuivi pour «crime de haine»

«L’unité opérationnelle chargée de la lutte contre les crimes haineux a repris l’enquête. À l’heure actuelle, une victime a porté plainte mais selon les images de vidéosurveillance de l’entreprise publique de Transports Métropolitains de Barcelone qui ont enregistré l’incident, il pourrait y en avoir dix», précise un communiqué de la police.

«Il est très important que les personnes agressées lors de ces incidents portent plainte auprès du commissariat de Mossos d’Esquadra», ajoute le communiqué.

Dans l’attente de son procès, l’agresseur a été placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour crime de haine, et pour un nombre encore indéterminé d’agressions envers des femmes.